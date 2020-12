El debate: Baraja, Parejo y Carlos Soler

Dani Parejo es el futbolista más discutido de los últimos años en el Valencia CF hasta que ya no hubo más remedio que aplaudirle. Y es curioso que algunos de los que más le discutían son los que ahora más lo añoran y acaba pagando el pato Carlos Soler. No pretendo ser tan osado de hablar de memoria corta y esas cosas porque cada uno tiene derecho a decir lo que quiera y a cambiar de opinión, pero me apetece recordar algunas cosas. Hasta que Dani Parejo rompió el debate sobre su manera de jugar a fútbol pasaron muchas cosas, y sobre todo, mucho tiempo. Estamos hablando de una posición clave en todo equipo de fútbol y para la que nadie nace. No es lo mismo ser joven y delantero, que ser joven y centrocampista organizador, y pondré algunos ejemplos a riesgo de ser exagerado. Xavi Hernández, que en su plenitud como futbolista fue la quintaesencia del centrocampista organizador, no apareció un día desde La Masía del Barça y se puso a repartir el juego como si estuviera en el salón de su casa. A Xavi le costó y hasta estuvo discutido porque se esperaba de él lo inmediato ya que era el canterano llamado a ser una de las estrellas del equipo. Xavi se hizo con los mandos del centro del campo sin discusión alguna ya cercano a los 25 y después de muchos partidos y algunas temporadas jugando en esa posición, y hasta estuvo a punto de salir del Barça porque no encontraba el sitio en el equipo. Se asentó en la etapa final de Rijkaard y explotó con Guardiola. Algo similar sucedió con Luka Modric en el Real Madrid. Seis meses en los que el croata estuvo muy discutido hasta que llegó un partido de Champions en Old Trafford. Pero ojo, Modric aterrizó en el Bernabéu con 27 años, procedente del Tottenham y siendo ya internacional absoluto con su selección.

No se trata de comparar a Carlos Soler con Xavi, Modric, o Parejo porque cada uno tiene sus características, se trata de poner el contexto adecuado a la situación porque decir que Soler no vale para ser el organizador del juego del Valencia después de unos meses, es, en mi opinión, mucho decir. Tampoco quiero decir que valdrá seguro, digo que está por ver y sobre todo, que Soler necesita tiempo, necesita jugar muchos partidos en esa posición, entrenar muchas veces en esa posición, y hasta necesita jugar partidos tan malos como el que hizo en Eibar porque le obligarán a mejorar por narices. Sigo confiando en Soler porque en el tiempo que lleva en el Valencia ha demostrado que quiere, eso nadie se lo puede negar: siempre está al servicio del equipo. Se cumplen cuatro años de su debut en el primer equipo, pero no son cuatro años jugando en la posición. Son cuatro años que le han dado madurez, ahora necesita partidos. Parejo no tenía que ser Baraja y Soler no tiene que ser Parejo, tiene que ser un gran Carlos Soler.

