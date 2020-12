Señor Lim, haga caso a Paco Roig

Cuando mi mundo se dividía entre rogistas y antirogistas yo era más rogista que Paco Roig. Soy de esa generación que se emocionó con el fichaje de Viola y que pensó que lo que estaba viviendo en el estadio de La Cartuja años después no volvería a suceder jamás porque nos habíamos criado con un Valencia CF que no ganaba nada. Soy de aquellos a quienes el Valencia CF nos eligió mientras veíamos el sufrimiento que suponía a nuestro alrededor el descenso a segunda.

Vivirlo con doce años te marca porque hasta ese momento en mi mente el Valencia CF era el mejor equipo del mundo. Miraba las fotos que había colgadas en el bar de mis padres con Arias, Kempes y compañía y sus melenas al viento, y volaba mi imaginación. Eran héroes. Por eso recuerdo el sufrimiento al llegar a casa de mis abuelos los domingos con el estómago encogido antes de preguntar ¿com ha quedat el Valencia? Siempre digo que el hombre se pasaba la tarde colgado de la radio solo por decirnos el resultado cuando regresábamos del cine. En El Puig siempre han sido muy machotes y tenían cine. ¡Dos películas veíamos todos los domingos en sesión de tarde! Y claro, cuando unos años después eres un adolescente y aparece Paco Roig y te dice que quiere hacer un 'Valencia campeó', pues lo que se pueden imaginar, más Papista que el Papa.

Y lo que son las cosas, lo que vino después de que aquella final de Sevilla lo tomé como un regalo del cielo y como tal me dispuse a saborearlo como un loco temeroso de que no se volviese a repetir... ¡Tócate las narices! Pero no es momento ahora de recordar aquellas cosa que solíamos hacer, el tema es la carta pública que Paco Roig le ha enviado a Peter Lim. No quiero decir demasiadas veces que me ha sorprendido gratamente, pero lo cierto es que me ha sorprendido gratamente. Más allá de las críticas a Llorente, que Paco es Paco y siempre lo será, en estos días en que tantos 'ex' se manifiestan en público, me parece que Roig ha sido el más sincero de todos y digo más, hasta el más respetuoso.

El Tronaor da en el clavo en las líneas finales: «Yo le pido, Sr. Lim que entienda que la única manera de hacer grande al Valencia y, de paso, hacer rentable su importante inversión es hacer un equipo competitivo que se instale entre los grandes de Europa. Sólo así podrá garantizar los ingresos necesarios para seguir creciendo y recuperar el beneplácito de una afición que sólo desea ver a su equipo en lo más alto. La experiencia reciente debería hacerle ver que cuando se ha rodeado de profesionales del fútbol competentes el equipo ha estado arriba. Ése es el camino y no otro». Si me dicen hace unos años que iba a ver a Paco Roig diciéndole a Lim que tiene que hacer un equipo 'campeó' no lo creo 'nihartovino'.

PD: Roig sabe que para gobernar en el Valencia CF hay que comprarlo y de eso nada dice.

