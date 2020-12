Anil Murthy pide unión a la afición a cambio de nada

Anil Murthy pide unión pero desahucia las peñas y acalla la voz del pequeño accionista. Para pedir, primero hay que dar, ha sido así de toda la vida en el Valencia CF y no va a cambiar por mucho que lo repita nadie. Le ha pasado al equipo a pesar de tener en él a futbolistas como Baraja, Albelda, Kempes, Villa o Claramunt, ¿qué no le pasará a él? Error. Pedir unión al valencianismo en una Junta de accionistas en la que has puesto pocas o nulas facilidades para que se escuche la voz del valencianismo es mear contra el viento. Y mientras escribo esto conste que si cualquier día de estos, no creo que pase, pero si pasara que cualquier día de estos el equipo se viera con el agua al cuello porque empiezan a terminarse los puntos y sigue coqueteando con los puestos del descenso como ahora, el valencianismo se unirá para apoyara los jugadores aunque sea de forma telemática como la Junta de este viernes, y sin necesidad de que lo incite o convoque nadie. Primero dar, después pedir.



Lo del racismo

Lo que viene ahora es material delicado pero toca. Dice Anil Murthy que jamás, ni él ni Lim, han llamado racistas a la afición del Valencia CF. Es bien cierto que no he encontrado una declaración así de taxativa por parte de ninguno de los dos, pero tan cierto que demasiadas veces ha jugado a entrar en ese terreno. Y ahí, si entras, has de asegurarte de que lo que vas a decir no deja lugar a duda alguna. Y eso no lo ha logrado porque, repito, es terreno muy pantanoso. No digo yo que hayan llamado racistas a la afición del Valencia CF porque repito no lo he encontrado, pero sí digo que no sé cómo se lo habrá montado porque son muchos los valencianistas que lo perciben así. Repito, es una realidad que muchos valencianistas lo sienten, y eso lo tienen que corregir. ¿Cómo? Pues no lo sé, pero no haber renunciado hace tiempo a dominar el relato habría ayudado. En cualquier caso, no lo corregirán diciéndolo constantemente en cada comunicación oficial, lo corregirán comportándose de otra manera. Hay cosas que, como el amor, que no se dicen, se demuestran. «Cariño, cariño, que te quiero mucho», pero todos los días llegas a casa cocido y oliendo a pachuli... pues es lo mismo. Más gestos y menos palabras.



No se vende

También ha dicho Anil Murthy que Meriton no vende el Valencia CF. Es algo que ya se puede decir desde la información sin que el rechazo que provoque genere tensiones absurdas e innecesarias. Lo hemos asumido. Por otra parte, aunque Lim no quiera vender y tenga su plan, alguno está esperando a que si llega la hora, el banco le diga, venga campeón, que te toca. Tiempo tiene y prisa no. El elegido...

