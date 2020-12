¿Seguro que el 5% de las acciones del Valencia CF no sirve para nada?

Y de repente se me despeja una ecuación mental de un plumazo. Por defecto profesional me es difícil desconectar de mi trabajo -por defecto profesional y porque tengo la suerte de que una de mis pasiones, el Valencia CF, es al mismo tiempo mi trabajo-. Me voy a correr y pienso en el Valencia CF, o llego a casa un sábado por la noche después de empatar de milagro ante el Athletic y mientras me doy una ducha antes de cenar, pienso en el Valencia CF. Y así fue como de un plumazo despejé dos dudas que llevaban tiempo en barbecho en mi particular disco duro.

Una: ¿qué necesidad tiene Peter Lim de comprar pequeños paquetes de acciones que salen la venta en subasta pública si ya tiene el 83% por ciento del accionariado total? ¿Para qué quiere un empresario gastarse dinero en llegar al 84% cuando tiene el 83%? No le encontraba utilidad alguna. Y la otra, ¿para qué sirve reunir el 5% de las acciones del Valencia CF con la intención de fiscalizar la gestión del club cuando la justicia ha dicho reiteradamente que no ve indicios de delito? No seré yo quien difunda una idea públicamente que diferentes jueces han negado porque me parece, y lo digo con firmeza, una inmoralidad. Pero avancemos porque el presidente del Valencia CF admitió el pasado viernes en la junta de accionistas que Meriton ha reclamado la devolución de los créditos que le ha prestado al club de Mestalla cuya garantía de cobro para Lim en caso de que la entidad de Mestalla no le pueda devolver el dinero, son los derechos económicos de los jugadores. Es decir, si el Valencia CF no puede devolverle a Meriton el dinero que le reclama, Lim puede decidir vender alguno de los futbolistas sobre los que tiene pignorados los derechos y así cobra. Pero claro, el Valencia CF no dice qué futbolistas son esos, por lo tanto, jamás sabremos si Peter Lim prioriza recuperar el dinero que le prestó al Valencia CF o si prioriza lo que más le conviene al Valencia CF desde el punto de vista deportivo.

Que quede claro que es todo legal, que no insinúo nada extraño, solo pongo de manifiesto que ahí hay un choque de intereses y que nunca sabremos en virtud de qué se decide. Y por eso de repente me di cuenta la utilidad que tiene para Peter Lim adquirir paquetes de acciones sueltos, obviamente le da lo mismo el 83% que el 84%, pero cuantos menos paquetes de acciones haya a la venta, más difícil es conseguir el 5% de acciones que, en teoría, le da derecho a quien lo tenga a pedir explicaciones que le permita averiguar saber si el Valencia CF vende a un futbolista para que Lim recupere lo que le prestó, o si el Valencia CF vende a un futbolista porque es lo que más le conviene hacer en ese momento desde un punto de vista de planificación deportiva. El pequeño accionista tiene la palabra. Una plataforma para unirlos a todos...

