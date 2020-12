Pues eso, que el escudo no se mancha

Ya ni me acuerdo de la última vez que planeaba un domingo con tanta meticulosa felicidad. Supongo que iré a andar con mi mujer por el nuevo carril bici que nos han montado que es un lujo. Les he de ser sincero, llevo tiempo que me escondo. Lo admito. Salir a la calle un domingo después de que el Valencia CF haga la mona se me hace cuesta arriba. Te pones una gorra, la mascarilla y si hace falta un braga por el cuello para que te tape todo, y ale, a andar. Hoy no será así. Saldré a la calle y miraré a los lados a ver a quién veo, porque tendré unas ganas locas de ver a alguien para que diga «Carlos, aixina sí eh?». ¡Es que no hay color macho! La vida es de otra manera cuando uno se acuesta a dormir orgulloso de su equipo.

«El escudo no se mancha» decía la portada de este periódico para el partido en el Camp Nou, y eso hicieron los futbolistas y Javi Gracia, hacer honor al ese Valencia CF que cuando menos te lo esperas, va y te sorprende. No es de fiar el Valencia CF. Nunca lo ha sido. Cuando crees que lo puedes tumbar con un soplido, se levanta y te muerde. Y eso hizo ayer. Pero ojo, que no fue solo cosa de orgullo, que ya he dicho que el arrebato vale para momentos puntuales pero en la competición de la regularidad lo que cuenta es tener un plan. Y el Valencia CF tuvo un buen plan en el Camp Nou y lo ejecutó a la perfección. Jugó bien a fútbol, porque defender bien es jugar bien. Y si no ganó fue porque tuvo mala suerte, falló goles que no se pueden fallar y sobre todo, porque al señorito Hernández Hernández no le dio la gana que ganara. Fue un atraco. Las ocasiones falladas son las de Maxi con 0-1 y la de Cheryshev con 1-1. La mala suerte es que la de Maxi es en el minuto 44 y en la siguiente jugada llega el penalti que precede al 1-1, y mala suerte es también que un minuto después de la de Cheryshev llega el 2-1. Para ganar este tipo de partidos estas tienes que meterlas. Y luego viene lo del árbitro, que se inventa un penalti y a punto estuvo de expulsar a Gayà. Eso y un arbitraje pésimo y deliberadamente favorable al Barça en lo que a faltas y tarjetas se refiere.

Del Valencia CF me quedo con que el equipo fue intenso y estuvo concentrado durante noventa minutos, porque a poco que logre mantenerlo durante algunos partidos, podremos empezar a olvidar la pesadilla de los puestos de descenso. Pero ojo, siguen ahí. Este equipo ha goleado al Real Madrid, ha empatado pero merecido ganar en el Campo Nou, le aguantó el tipo en defensa al Atlético y ganó en casa de la Real Sociedad, y eso te dice que hay más material que para luchar por evitar los puestos de descenso, pero como no entienda que tiene que jugar como un equipo pequeño, luchará por no descender. Intensos y juntitos.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.