El valencianismo y la gestión responsable de Meriton

La responsabilidad que no han tenido el presidente y el máximo accionista del Valencia CF la tienen que tener ahora sus aficionados. Tal cual. Seré directo: Lim y Murthy han hecho una gestión deportiva pensando únicamente en lo econónico porque les da lo mismo si el Valencia CF juega Champions, gana la Copa o se pasa la temporada peleando por no descender. Es lo que pasa cuando mandas en un club de fútbol que no te pone a piel de gallina. El presidente dijo hace poco que la prueba de la implicación de Peter Lim con el Valencia CF es una gestión responsable en tiempos de COVID y resulta que vamos poco a poco peo de cabeza a los puestos de descenso. ¡Cuánta responsabilidad! Supongo que lo habré dicho alguna que otra vez, pero seguro que nunca con tanto motivo como ahora: es el momento de separar a Meriton del equipo. Los futbolistas y el entrenador necesitan ayuda, ellos nos tienen que sacar del agujero al que nos llevan los otros...

