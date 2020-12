Peter Lim, Llorente, Queralt y Antonio Sesé

Visto en general, si Peter Lim es ahora el máximo accionista del Valencia CF es por culpa de toda la sociedad civil valenciana y ahí cabemos todos. Yo el primero, que me creí a pies juntillas que llegaba para hacer un Valencia CF grande y no medí la variable de lo que podría hacer o deshacer alguien que nada conoce del valencianismo y que ve la vida desde el prisma de un bróker, pero es evidente que hay que personalizar en determinados actores que en momentos clave llevaron los mandos del club. Uno de ellos es Llorente. Dijo hace poco que el proceso de venta se podría haber evitado porque el club era viable pero ese día olvidó que quien decidió ponerlo en venta fue el banco, que 'curiosamente' lo anunció en mitad de una junta a través de un comunicado. Y se vendió porque por ejemplo él no fue capaz de reducir deuda bancaria y sobre todo, porque como admitió después, se hacía el longuis cuando la Fundación del Valencia CF no podía devolver el dinero con el que se había convertido en máximo accionista del Valencia CF y eso provocaba que tuvieran que pagar los valencianos. El Valencia CF tenía un problema económico y otro societario que él no solucionó y llegó para solucionarlos. Dicho esto, como el Valencia CF es una sociedad anónima Manolo tiene el mismo derecho que yo, o que usted que lee esto, en querer comprarlo con su dinero o con el de un conocido

Quede claro que no veo a Llorente en el Valencia CF ni en el medio plazo, aunque me puedo equivocar, pero me gustaría decir que de las tres vías que hasta ahora conocemos para tratar de 'sacar' a Meriton del club, la suya es la más realista. La de Sesé ha que dado en nada porque lo dice la justicia, es decir, no hay indicio alguno de delito en la gestión de Meriton y por lo tanto el Valencia CF no es el Málaga, y Queralt parece más empeñado en desempolvar batallas del pasado que en buscar a alguien con posibles que nos convenza a todos, -aunque las cosas como son, preguntar, lo que se dice preguntar, ha preguntado. Que le pregunten a Ximo Puig-. Llorente sabe que es cosa de dinero, y ha intentado llamar a la puerta y decir, oiga, ¿esto se vende? y si se vende ¿cuánto vale? Eso es coherente. Otra cosa es que pienses que Llorente pueda ser quien saque al Valencia CF del agujero en el que lo ha metido Peter Lim y su manera 'capitalista' de entender el fútbol. Cuando disparaba con pólvora de rico pensaba que hacer un equipo de fútbol era coleccionar futbolistas, y cuando se disfraza de pobre cree que gestionar de forma responsable en época de crisis es recortar en el equipo hasta que se igualen ingresos y gastos. Y aquí estamos, rezando en navidad para ganarle al Granada y pensando cada día en el descenso. Me pasa poco.

