Mala noticia: El Valencia 'puede' fichar a Diego Costa

Que disputadas quince jornadas de campeonato y a unos días de jugar ante el Granada el Valencia CF tenga solo tenga tres puntos más que el colista y uno más que el equipo que cierra los puestos de descenso a segunda división porque solo ha sido capaz de ganar tres partidos es un drama que nos tiene a todos en vilo desde hace días, pero que además que el equipo y el entrenador estén pendientes de recuperar a Uros Racic, nos da una buena medida de la plantilla que ha confeccionado esta temporada Meriton. Tal cual, y dicho con todo el respeto para el centrocampista serbio, que te puede gustar más o menos, pero su entrega y energía sobre el terreno de juego está fuera de toda duda. La realidad es que Racic es un jugador que lleva 690 minutos en primera división con el Valencia CF y es imprescindible por eliminación, y repito que esto está dicho con todo el respeto. Y ese es el hilo conductor de lo que quiero decir: el equipo necesita apoyo y los futbolistas más porque en líneas generales todos son jóvenes. De hecho, algunos de los líderes y que tenemos por veteranos, como Gayà, Paulista o Wass, son novatos en eso de tirar del carro en un equipo con el Valencia CF que además se está jugando el descenso. Porque ese y no otro es el objetivo del equipo, no descender a segunda división. Y me reitero en una idea que dije hace unos días: Son ellos, el cuerpo técnico y los futbolistas, quienes han de sacar al Valencia CF del agujero en que lo han metido Peter Lim y Anil Murthy. Una cosa es Meriton y otra cosa que el Valencia CF termine en segunda división. Al equipo hay que darle cariño porque lo necesita. En cuanto al máximo accionista y al presidente, su manera de ayudar al equipo es fichando futbolistas, a estas alturas no hay otra cosa que puedan hacer. El Valencia CF necesita ganar partidos sea como sea porque el peligro de meterse en descenso es real, y una vez ahí... ojo.

PD: Otra manera de medir el nivel del equipo y la entidad del club en estos momentos, es saber qué piensan de ti tus rivales. Pues bien, resulta que el delantero Diego Costa le ha dicho al Atlético de Madrid que quiere rescindir su contrato con el conjunto colchonero por cuestiones personales. Y el caso es que dice la Cadena Cope que el hispano brasileño podría firmar el finiquito pero que el Atlético le ha puesto condiciones, cosa que me parece lo más normal del mundo, no vaya a ser que le dé la baja y al día siguiente firme por cualquier club y los colchoneros no reciban ni un euro: «Tendría una penalización de 25 millones si firma por Sevilla, Madrid o Barça, y de 5 millones si se va a un equipo Champions». Es decir, al Atlético de Madrid no le da ningún miedo que Diego Costa termine en el Valencia CF. Es lo que hay.

