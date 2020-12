¡Responsabilidad! Justo lo que no han tenido Peter Lim y Anil Murthy

No creo que haga falta recordarlo porque no creo que nadie tenga ninguna duda de que los culpables de que el Valencia CF esté en riesgo de bajar a segunda división son su máximo accionista Peter Lim y su presidente Anil Murthy, pero en días como hoy es pertinente y conveniente recordarlo para después hacer algunos análisis más detallados o del momento.

Tal vez vaya contra corriente pero de la misma manera que no creo que Javi Gracia fuese responsable de la derrota ante el Sevilla, no lo hago responsable de la derrota en Granada, donde además, hubo mala suerte. Pero es lo que hay, a este Valencia CF ya no le vale el consuelo de la buena o mala suerte, solo le vale ganar y no gana. Cierto que Gracia debió quitar a Jason, o digo más, no debió alienarlo de titular, pero ojo, que en el banquillo se deja a un niño, que es Yunus. La realidad es que el técnico tiene muy poco donde elegir. Como ante el Sevilla, creo que con el planteamiento que hizo el Valencia CF podía haber ganado el partido, pero no es responsabilidad suya que en el último minuto del primer tiempo, con 0-1, una pelota que no va a ningún lado pegue en Gameiro y se meta.

Si miras la clasificación y las estadísticas del Valencia CF te ves en segunda división, pero si miras el comportamiento del equipo sobre el terreno de juego ves que compite todos los partidos y que de momento no se ha caído. O dicho de otra manera, a Javi Gracia no se le ha ido de las manos y que no hay rivales que lo humillen porque los futbolistas, a nivel colectivo, bajen los brazos. Eso te puede dar algo de esperanza dentro del desastre, pero el problema es que aparecen los primeros síntomas de futbolistas que empiezan a ir a la suya y no parecen querer estar por aportar al grupo.

La suplencia de Maxi Gómez en Granada no es casual, sobre todo porque el uruguayo no tiene lesión alguna. Gracia lo ha castigado porque no le ha gustado su trabajo en los días previos al partido. Y luego están Guedes y Jason. Sus expulsiones son una muestra de irresponsabilidad impropia de dos futbolistas que ya no son dos niños. Si a una plantilla corta, inexperta y con poca calidad que confeccionaron Lim y Anil Murthy, entrenada por un entrenador que trabaja pero no tiene el perfil machote y positivo necesario en estos momentos, que se siente engañado por el presidente y que no puede ocultarlo en cada rueda de prensa le sumamos que los jugadores empiecen a dividirse, a pensar que esto no va con ellos y a buscar excusas para no sentirse culpables, estamos muertos de verdad porque excusas van a encontrar muchas. Pido a tipos como Gayà, Soler, Paulista, Jaume o Wass que tengan la responsabilidad que no han tenido Peter Lim y Anil Murthy desde que se cargaron a Mateu Alemany.

