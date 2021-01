Peter Lim y Anil Murthy, asuman que no saben y hagan algo

Entrevista a Raúl Antón en Superdeporte. "¿Tiene Peter Lim un jardinero al frente de sus empresas médicas de Singapur? ¿Entonces por qué no pone a un profesional del fútbol al frente del Valencia CF?". Poco más se puede decir. Desde que él y Anil Murthy se han hecho cargo de la parcela deportiva el equipo va de cabeza a segunda división. Pero el problema que ambos han generado no solo es deportivo, también social. Estamos ante un club que no genera la más mínima satisfacción entre sus aficionados y que tiene al frente al presidente menos querido por el valencianismo en los 101 años de historia del club.

Solo hay una situación que el valencianismo espera más que una posible salida de Anil Murthy del Valencia CF, y es que Peter Lim venda sus acciones. Pero no tiene pinta que vaya a suceder ninguna de las dos. Es lo que hay. ¿Y qué hacen ellos? Pueden ayudar al equipo fichando jugadores cedidos que no juegan en sus equipos porque a Javi Gracia le viene bien toda ayuda por aquello de que 'tota pedra fa paret', pero es evidente que los fichajes que necesita el técnico navarro son de otro perfil. Eso van a hacer. Nada más. No se plantean ponerle una cara al Valencia CF, no se plantean fichar un ejecutivo, un profesional que tenga la sensibilidad valencianista necesaria para tomar decisiones responsables y que al tiempo satisfagan a los aficionados.

Anil y Lim creen que porque tienen el 84% de las acciones de la sociedad pueden hacer lo que quieran y sobre todo, están convencidos de que los aficionados no pintan nada en esta historia. Lim está en su derecho de no vender, pero no está en su derecho de humillar al valencianista y no gestionar al club teniendo en cuenta su historia. Ya que no quieren vender y marcharse, al menos tengan la decencia de admitir que no saben gestionar el Valencia CF y que necesitan ayuda. Ya no es necesario que lo hagan por los aficionados, ni por la historia ni por nada de eso que a los valencianistas nos pone la piel de gallina y que ustedes no entienden ni quieren entender. Háganlo al menos por la empresa de la que son los máximos accionistas. Dado que Lim no quiere vender lo que es suyo, todo lo que no sea reaccionar para que el Valencia CF mejore puede ser, necesariamente, tomado como una venganza porque no se siente querido, algo que se ha ganado a pulso, o como alguien que está muy lejos de ser un empresario ejemplar. En el Valencia CF está demostrando ser un desastre. Entrevista a Sergi Calvo en Superdeporte: «Mi temor es que Meriton deje caer el Valencia».

PD: Una manera de dejar claro que ni Lim ni Murthy saben gestionar un club como el Valencia CF es que los dos últimos ejecutivos deportivos que han fichado han presentado la dimisión. César y a Javi Gracia.

