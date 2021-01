¿Sigue fiándose Peter Lim de Anil Murthy?

Cualquier día de estos pagará él el pato y será destituido porque el fútbol tiene estas cosas, pero él no es el responsable. O mejor dicho, no es el gran responsable de que el Valencia CF esté metido de lleno en el barro por evitar el descenso a segunda división. Efectivamente me refiero a Javi Gracia, todavía entrenador del Valencia CF. Creo que ha cometido errores, como todos cometemos, y como todos comente en el Valencia CF, pero no ha cometido los más sustanciales. ¿Otro entrenador le sacaría más jugo a este equipo? O dicho de otra manera, ¿tiene el Valencia CF plantilla para estar dónde está? A la segunda respondo que no, que tiene plantilla para estar más arriba, pero a la primera respondo con muchos matices. Otro entrenador, o el propio Javi Gracia, le sacaría más jugo a esta plantilla si el funcionamiento del club fuese normal. Pero en este Valencia CF nada es normal y su máximo accionista quiere tomar hasta la más mínima decisión deportiva. ¡Tócate las narices! Si el señor Lim quiere controlar hasta la extenuación las decisiones deportivas está en su derecho, pero que empiece por cuestionarse a sí mismo las decisiones que toma él, que tiene dirigiendo el club a una persona que no tiene ni puñetera idea de fútbol. ¿Por qué no se cuestiona eso Peter Lim? Dado que el señor Lim sigue negándose a vender su paquete de acciones del Valencia CF, al menos que haga algo, porque vuelvo a la reflexión de Raúl Antón: ¿Tiene Peter Lim un jardinero o un cómico al frente de sus empresas médicas? ¿Entonces por qué tiene a Anil Murthy dirigiendo el Valencia CF?

Lo más normal es que cualquier día de estos caiga Javi Gracia, pero lo que tiene que pensar Peter Lim es quién le ha hecho esta plantilla y quién apostó por Gracia para entrenarla. Y eso es solo la parcela deportiva, porque en lo social, la obra de Anil Murthy es peor todavía. Puedo llegar a entender que quiera tener a gente de su confianza en el club, pero que el Valencia CF se desangre y no sea capaz de darse cuenta que tiene que poner a alguien que entienda el 'negocio' del fútbol y sobre todo, entienda a los valencianistas, le define a él. El Valencia CF se desangra y tiene que dar la cara en público Hugo Guillamón y un entrenador que puede ser cesado días después de dar la rueda de prensa, un entrenador que ha pedido marcharse porque se siente engañado, pero sigue porque no le dejaron marcharse, al contrario, le dijo Anil Murthy que si quiere marcharse que pague. Pues nada, ahora el equipo está muerto, porque ayer por primera vez se vio en los jugadores miedo a perder, y habrá que pagar a Gracia por echarle. Peter, eres un genio.

