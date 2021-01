La Copa es la Copa y a ti te encontré en la calle

Parece que no es lo mismo irte a que te echen a la calle. Desde luego como entrenador no es lo mismo presentar la dimisión que ser cesado, lo primero te puede abrir puertas en el futuro y lo segundo es un borrón en tu trayectoria, si bien, que levante la mano el entrenador que no haya sido cesado nunca. Sé que corro el riesgo de parecer ridículo pero me importa poco porque es lo que pienso. Y lo que pienso es que Javi Gracia ha tenido que verle las orejas al lobo para que se le escuche un mensaje que podemos calificar de conciliador. Dicho de otra manera, es la primera vez que el entrenador del Valencia CF parece tener el mismo discurso del club, y como tal me llama la atención. Si hasta ahora no lo ha tenido te puede gustar o no, pero es evidente que tenía motivos de sobra para su particular disidencia. El resultado de la crisis de resultados es que ahora el entrenador se cree al presidente cuando le dice que van a intentar fichar dos futbolistas y que conste en acta que se lo dijo poco después de comunicarle que sigue como entrenador a pesar de que de 17 partidos solo ha ganado tres. En una cosa tiene razón Gracia, si después de 17 partidos no te tiran a la calle, lo menos que puedes hacer es creer al tipo que te lo dice, porque teniendo en cuenta que estamos hablando de fútbol, es un acto de fe sin precedentes. Podríamos decir que de la basura ha podido nacer una flor del entendimiento entre el club y el entrenador, el problema es que al entrenador ya no hay flores ni metáforas que lo salven. Sigue de entrenador pero tiene que ganar partidos. Supongo que se cree lo que le dijo el presidente pero sabe perfectamente que la ley de los resultados manda en el fútbol, hasta en un club tan atípico como el Valencia CF gobernado por Meriton.



Ganar en Yecla cuenta

La situación del Valencia CF es tal que ganar en Yecla le puede venir bien por diferentes cosas. Una muy evidente porque con ello se mete en la siguiente ronda de la Copa del Rey, y la otra porque le vendrá bien para enfocar el partido de liga del domingo en Valladolid, que es, por otra parte, el que importa. Perder o ganar en Yecla no garantiza perder o ganar en Pucela, pero es evidente que plantarse en el Nuevo Zorrilla habiendo ganado en la Copa es bastante mejor que llegar al estadio de la pulmonía después de hacer el ridículo en la Copa. Dicho esto, entendería perfectamente a quien piense que lo mejor es olvidarse de la Copa porque el equipo está muy justo y necesitado, y evitar el descenso a segunda división ha de ser la única prioridad, pero la Copa es la Copa, y a ti te encontré en la calle, es decir, soy de los que piensa que la Copa no se tira ni estando como estamos.

