Lo mejor que le podía pasar al Valencia CF

Si yo soy el presidente del Valencia CF y en la jornada 17 ha ganado solo tres partidos de Liga y está con los mismos puntos que el descenso, posiblemente habría cesado al entrenador. Pero pasa que para cambiar de entrenador es indispensable saber qué piensa el vestuario. Si los pesos pesados no están con el entrenador, ya puede llamarse Guardiola, Ancelotti o Rafa Benítez, que terminará cayendo porque no ganará lo suficiente. Si los pesos pesados están con el entrenador, uno tiene que tener las cosas muy claras para cambiarlo. Ojo, para decidir qué hacer con un entrenador no solo hay que medir la variable del vestuario y sus pesos pesados, pero si Gayà, Soler, Paulista, Jaume y Wass te dicen que están con el técnico, para tirarlo además de resultados malos tienes que haber otras cosas, por ejemplo que no trabaja. Y tampoco es el caso. Con esto no quiero decir que Peter Lim haya acertado manteniendo a Gracia, más que nada porque para decirlo es preciso esperar algunos partidos más y no ante rivales de Segunda B. Pero pasa que el días después de que los capitanes le digan al presidente que están con el entrenador, hemos visto que el equipo no lo ha dejado caer. Tal cual. Si el vestuario no estuviera con Gracia, el equipo no habría salido lo metido que salió ayer al terreno de juego de Yecla.

Dicho esto, como ganar o perder en Yecla no garantizaba ganar en Valladolid que es lo verdaderamente importante, diré que lo mejor que le ha podido pasar al Valencia CF pensando en el partido del domingo, es hacer un encuentro serio ante el Yeclano y ganar con cierta autoridad y sin sufrimiento. Cuando un equipo tiene la enfermedad que tiene ahora el Valencia CF solo hay una medicina. Ganar. Donde sea, como sea y ante quien sea.

PD: No hay debate en cuanto al precio de Correia. No se sostiene pagar 12 millones por ese futbolista. Otra cosa es qué cualidades tiene Correia. Creo que es un jugador con el que hay que trabajar. Lo que le falta se puede aprender, que es sobre todo rigor táctico. Lo que tiene de bueno no se aprende. Y de bueno tiene sobre todo energía y buen físico. Del partido de ayer me gustó que cuando marcó el gol los compañeros corrieron a felicitarle. Es evidente que si Racic está bien, ahora mismo ha de jugar en el doble pivote con Soler y Wass de lateral derecho, pero el portugués es un tipo querido en el vestuario. No es un outsider que va a su bola, por eso los compañeros fueron a abrazarle a pesar de que el gol no tenía importancia alguna en el marcador. Ellos sabían que para el sí era importante después del grave error que había cometido minutos antes. Una prueba más de que el vestuario no está roto. Han pasado cosas, como pasan en todos los vestuarios y más si los resultados son malos, pero no está roto.

Puedes leer más artículos de Carlos Bosch en este enlace.