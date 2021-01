Hay una forma perfecta para fracasar en Valladolid

La mejor medicina para un equipo de fútbol que no gana es ganar, da lo mismo donde sea, ante quien sea y como sea. A partir de ahí, pensar en el próximo partido. Cada partido de fútbol es un melón pero los contextos importan, y una de las cosas que más preocupado me dejó del empate ante el Cádiz es que por primera vez vi a los futbolistas del Valencia CF con miedo a perder. La primera parte fue bastante buena, pero conforme avanzó la segunda y no llegaba el gol y sobre todo, a medida que el Cádiz comenzaba a amenazar con su manera simple pero efectiva de jugar a fútbol, les pudo la presión. Una vez llegó el 0-1 ya no había nada que perder, fue cuestión de arrebato y así llegó el empate. El partido de Yecla sirve para llenar un poquito la cantimplora de la confianza que empezaba a secarse. A partir de aquí, como los futbolistas del Valencia CF no sean conscientes de qué tipo de equipo es el Valladolid, perderán otro partido. Si creen que por calidad van a ganar en Pucela, fracasarán. El Valladolid es posiblemente el equipo más correoso de la Liga, el que más te obliga en los duelos individuales. Es el equipo que más repliega, quien mejor reduce las distancias a lo largo y a lo ancho, es decir, sin balón son un bloque. Y tiene mejor ataque que el Cádiz. Por no hablar del frío que hará en el llamado estadio de la pulmonía.

