Los capitanes del Valencia CF son oro puro

Si esta temporada no termina en fracaso será cosa de milagro, pero si este Valencia CF baja a segunda división, será digno de análisis. Con esto no trato de disculpar a Peter Lim y a Anil Murthy porque la planificación deportiva que han hecho deja bastante que desear, pero con los futbolistas que tiene el Valencia CF en plantilla, y con lo implicado que está el vestuario, no se puede bajar a segunda. Sé que esto es más fácil decirlo hoy que después de perder contra el Granada, partido que el Valencia CF no mereció perder, pero es lo que pienso ahora. Seré claro y directo: el Valencia CF tiene unos capitanes que son unos benditos, son oro puro.

Lo que están remando ahí dentro tipos como Gayà, Soler, Jaume, Paulista y también Wass, es un ejercicio de responsabilidad y valencianismo que los aficionados tienen que saber. Hay cosas que no son casualidad. No es casual que Paulista hablase de 'responsabilidad' después de perder en Granada. No es causal que ayer le enviara ánimos a Maxi Gómez antes del partido cuando él está lesionado. Los capitanes han solucionado el problema que hubo semanas atrás con el uruguayo. No fue un problema gordo porque ellos mismos se han encargado de que no lo sea y han logrado que Maxi entienda que es imprescindible en este equipo. Ayer, el uruguayo se puso al servicio del colectivo. No es casual la piña de futbolistas al final del encuentro porque es una manera de decir, hemos ganado todos y todos vamos a sacar al Valencia CF de ahí abajo.

Ahora, un futbolista que hasta hace nada se veía fuera del equipo, puede sumarse a la causa. Hablo de Kang In. No es casual que ya nadie discuta cuando una falta queda perfilada claramente para él. Y es cuestión de tiempo que enchufe una... si no se va. Los capitanes le dijeron al presidente que están con el entrenador y dos días después el equipo solventó en media hora y con seriedad la eliminatoria ante el Yeclano. Este equipo no está muerto. Y repito lo que dije hace poco, cuando los pesos pesados te dicen que están con el entrenador, tienes que cargarte de razones para echarlo.



Queralt, Bankia y Goirigolzarri

La plataforma de Torino a Mestalla quiere reunirse con Goirigolzarri, presidente de Bankia. Está en su derecho, pero me extrañaría mucho que Goirigolzarri les dé información sobre si Peter Lim paga o deja de pagar a Bankia. No creo que un banco serio vaya hablando por ahí de sus clientes. Dicho esto, como se produzca la reunión y sepamos de ella a bombo y platillo, tendrá que ser interpretado como un gesto del banco a tener muy en cuenta. Se podría interpretar como que Bankia no tiene problemas en que Lim venda... ¡Ojalá!

