¡Renueven de por vida a Soler y Gayà!

Seré directo: renovaciones vitalicias para Gayà y Carlos Soler. Tal cual. Meriton tiene un discurso de cantera pero Ferran Torres quiso irse y quiere irse Kang In Lee, y nos equivocamos si hacemos de ello culpable únicamente a los futbolistas. Repito lo que dije en su momento, el Valencia CF tiene que preguntarse porqué Ferran y Kang In quieren marcharse, pero superada esa situación, tener un proyecto de cantera no supone únicamente subir a Yunus al primer equipo o darle bola a Facu, por muy prometedores que sean ambos jugadores. Eso es una fábrica de engordar jugadores para venderlos, eso es ejercer de bróker, -que es casualmente el oficio de Peter Lim-.

La historia del Valencia CF tiene un peso que se ha de respetar y se puede resumir en aquello de la voluntad de querer llegar. Ahora lucha por no descender, pero siempre está mirando hacia arriba. Eso es el Valencia CF, un club al que se respeta más en Europa que en España porque fuera se dan cuenta de lo difícil que es convivir entre Real Madrid y Barcelona y aspirar constantemente a ganarles. Con Meriton al frente, el Valencia CF ha perdido ese rol que ahora tiene el Atlético de Madrid de Simeone, pero no es ahí donde quiero llegar porque es evidente y se ha dicho muchas veces, hoy quiero hablar de las palabras de Ricardo Arias sobre Gayà, Soler y Jaume, y lo que por extensión significa un proyecto de cantera, que repito no se hace promocionado jugadores: «Quiero destacar lo que están haciendo estos chavales, los capitanes, especialmente los valencianos, los que son de la casa. Olé sus cojones, están llevando al equipo con una entereza y una personalidad que demuestra lo que es ser valenciano y valencianista». El Valencia CF puede querer hacer un proyecto de cantera, pero ha de hacerlo bajo el punto de partida de la voluntad de querer llegar, y para eso, tienes que tener jugadores que se crean el proyecto, jugadores que marquen la diferencia y sobre todo, jugadores que quieran al escudo porque como estamos viendo ahora son los que te salvan el culo cuando te vas al pozo. Cuando las cosas no van bien, tiran del carro los de casa y, por ejemplo, lo devuelven a primera división.

Me contó la hija de Arias que del año en segunda división recuerda que con su padre no se podía apenas hablar porque estaba siempre de mal humor y ahora sabe que fue porque asumió como suya la responsabilidad de volver a primera. Dicho esto, yo me pregunto, si Arias no está legitimado para detectar cuando un futbolista del Valencia CF juega por el escudo, ¿quién lo está? ¿Yo que escribo esto o usted respetado lector que pacientemente lo lee? Gayà, Soler y Jaume le dan contenido al equipo. Ahora, que fichen. Es lo que falta para salir del pozo.

