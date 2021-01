Ojo que Gayà y Soler no son Zaragosí

En lo que a fichajes se refiere el Valencia CF está en el terreno de los hechos desde que se cerró el mercado de verano, que fue en octubre. De nada sirven las palabras y valga como ejemplo que la última persona del Valencia CF que echó mano de las palabras para decir algo relativo a los fichajes -convencer o explicar algo a la afición-, tuvo que dimitir porque se mojó a favor de Meriton pensando que ficharían y lo dejaron en ridículo. Supongo que todos nos acordamos de José Luis Zaragosí. Cómo será la cosa que nadie sale ahora como salió él a comprometer su palabra en público... Zaragosí lo hizo un 17 de septiembre, 19 días antes de que el 5 de octubre se cerrara el mercado. Faltan exactamente 17 para que se cierre el de invierno y nadie del Valencia CF dice nada en público. Y eso no puede ser casualidad dados los precedentes. Y como al que le toca hablar es a Javi Gracia y a los periodistas ejercer de tal y preguntarle, pues al final es él, el que presentó la dimisión porque se sentía engañado mucho antes de que se cerrara el plazo de fichajes sin fichajes, quien debe dar explicaciones a lo que no tiene mucho recorrido. Y cuando digo que no tiene mucho recorrido me refiero a que todos sabemos que el responsable de tal desastre es Peter Lim. Ni más, ni menos. Evidentemente es lamentable y hasta irresponsable por su parte que a estas alturas todavía no haya ningún fichaje ya a las órdenes de Javi Gracia mientras el Valencia CF está metido en el barro de los equipos que luchan por no descender, pero me temo que todavía hay algo peor que no reforzar el equipo, y lo digo desde la preocupación. No fichar no solo supone no reforzar el equipo, no fichar puede suponer romper lo poco que funciona en estos momentos en el Valencia CF que es el vestuario. Y lo digo tal cual. Ahora mismo si alguien está peleando para evitar que el equipo se vaya a Segunda son el cuerpo técnico y los futbolistas encabezados por los capitanes. Pues bien, imaginen que Gayà, Soler y compañía constatan que mientras ellos se mojan por el equipo y dan la cara para evitar la debacle, el club no hace lo mismo. ¿Qué pueden pensar los capitanes al ver que el club no hace el esfuerzo que les pide a ellos? ¿Esto no es una cosa de todos? Repito, sacar al Valencia CF del pozo requiere del apoyo de todos, y el primero que tiene que dar ejemplo ante los capitanes y el entrenador es Peter Lim. Y el presidente Anil Murthy. Estamos hablando de códigos internos del fútbol, de ecosistemas de un vestuario que ahora es sano, pero para que lo siga siendo hay que hacer más cosas. Voy a ser un poco exagerado, pero es como si haces con Gayà, Soler, Jaume y Paulista lo mismo que con Zaragosí... Pero claro, si estos dimiten es mucho más grave.



