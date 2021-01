El Valencia CF no tiene otro camino

Pues tercera victoria consecutiva del Valencia CF y como a los periodistas nos gusta hablar tanto de sensaciones, toca decir que las sensaciones que transmite el equipo son francamente buenas. Desde que estuvo sobre la mesa el cese de Javi Gracia el Valencia CF le ha ganado al Yeclano, al Valladolid y al Alcorcón y además merecidamente. Y teniendo en cuenta de dónde viene este equipo, y sobre todo, dónde está en la clasificación liguera, estas tres victorias es lo mejor que le podía pasar porque para un equipo que no gana la mejor medicina es ganar. Y lo mejor de todo es que las tres victorias han llegado fundamentadas en una idea y que esa idea es la misma que los capitanes le transmitieron al presidente cuando les comunicó que el entrenador seguía en el cargo: unión y trabajo. Creo sinceramente que es excesivo llamarlo recuperación, pero sea lo que sea, se está cimentando en la famosa piña del partido ante el Valladolid. O en aquello que dijo Ricardo Arias de que los capitanes están "están implantando un espíritu, un estilo, una forma de jugar y una forma de entender el Valencia CF que lo tienen que mamar todos los que vengan después".

Lo que dice Arias es verdad y tengamos en cuenta que si alguien está capacitado para detectar cuándo un jugador juega por el escudo es él, pero sobre todo, es la única manera que tiene este equipo de ganar partidos. Cualquier equipo que esté en el pozo solo tiene una opción de salir de él y es con el trabajo solidario de todos los jugadores y haciendo un bloque que esté por encima las individualidades, pero además, este Valencia CF no va sobrado de talento, por lo que si quiere ganar, no tiene otra receta. Si los jugadores trabajan juntos tanto como los de Osasuna, lo normal es que ganes porque ya no tienes talento para grandes objetivos, pero sí para ganarle a los navarros. Atención que puede que estemos ante el partido más importante de los últimos meses. Ganarlo significará empezar a pensar en eso de 'punto de inflexión'. Una vez el Valencia CF sea capaz de ganar partidos de manera natural actuando como un bloque, podremos empezar a hablar del crecimiento de determinados futbolistas, especialmente los jóvenes y por ejemplo Correia. El portugués tiene virtudes y defectos, y unas y otros se ven a leguas, pero para que pula sus defectos es imprescindible que el equipo sea un bloque. Si el Valencia CF no lo es y el rival puede llegar con comodidad a la frontal, si el equipo no defiende aguerrido y junto, tener a Correia en el lateral puede se dramático. Y lo mismo se puede aplicar a muchos otros jugadores. Cuando tus jugadores empiezan a crecer, te conviertes en mejor equipo. No hay otro camino que ser un bloque solidario y currante.

