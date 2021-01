La decisión más inteligente de Javi Gracia

No es el todo o nada porque cuando termine el partido habrá terminado también la primera vuelta, pero dado el atisbo de recuperación al que apunta el equipo ganarle a Osasuna es mucho ganar. No diré que habrá terminado la pelea por evitar descender a segunda porque decirlo o pensarlo es hacer el canelo, pero tengo muy claro que el Valencia CF es un equipo joven y nuevo y que necesita de buenos resultados para seguir creciendo. Y que el equipo ha crecido en los últimos partidos es una evidencia pero hoy sabremos si ha crecido lo suficiente como para madurar un partido ante Osasuna y ganarlo con relativa tranquilidad. Me conformo con ganar con gol en el último minuto, pero digamos que el partido es la prueba de algodón para ver realmente a qué nivel está el Valencia CF. En ese sentido, y ahora hablo de sensaciones, he notado cierto optimismo en Javi Gracia, sus palabras me han generado confianza en el equipo, algo que hasta ahora no me había sucedido. Es como si el técnico fuese el espejo del equipo, aquello de que la cara es el espejo de alma...



La persona gramatical importa

Con la que está cayendo el lunes 18 de enero el presidente del Valencia CF le dice al entrenador que siguen trabajando para reforzar el equipo. Más claro agua. Y añade Gracia "creo que tienen intención de reforzar el equipo". A ver, si intención nadie niega que tengan, la tuvieron en el mercado de verano. De lo que se trata es que sepan, que Anil Murty está demostrando que no sabe, y sobre todo, que el máximo accionista le dé herramientas al presidente, que le da bien pocas. Lo diré de otra manera, yo tengo mucha intención de jugar en los Lakers pero no llego a 1,60 y juego muy mal a baloncesto, es decir, no tengo las herramientas y ni la capacidad. Pues ese es el problema. Que el Valencia CF se puede ir a segunda división y no valen las buenas intenciones, ahora hacen falta capacidad y herramientas. ¡Solo faltaba que no tuvieran intención! Repito, intención de fichar a Rugani o Pezzella hubo en verano, y ahora la hay con Florentino o Torreira, pero entre uno que negocia y no sabe, Anil, y otro que no se moja, Lim, pasa lo que está pasando. PD: El tiempo verbal y la persona gramatical que utiliza Gracia al hablar de lo que le ha dicho Anil son demoledores, "tienen la intención" ha dicho. Es decir, ellos, Anil y Lim. No dice «tenemos» porque no se los cree. El barco de Gracia son los futbolistas no el presidente y el máximo accionista. Y hace muy bien, porque con ese barco el Valencia CF puede evitar el descenso. El otro barco te lleva al pozo por incapacidad de quienes lo pilotan. ¿Tiene Lim un jardinero al frente de sus empresas médicas? Y lo llaman gestión responsable... Tócate los bowlings.



CILLESSEN EN TWITTER

No sigue a nadie del Valencia Jasper Cillessen sigue a 53 personas en Twitter. De ellas a ningún jugador del Valencia CF, pero sí a Alcácer, Piqué, Semedo, Dembelé, Vidall o André Gomes. Al Valencia CF sí lo sigue€



JEFE DE PRENSA

Del Valencia al Castellón

Alex Navarro, hasta hace unas semanas director de comunicación del Valencia CF, se acaba de incorporar al Castellón como jefe de prensa. Estará junto a Jordi Bruixola, otro ex del Valencia.



LAS COSAS DEL COVID

El Inter también está tieso

Según asegura el diario 'La Repubblica' el inter de Milán tiene problemas de liquidez y no puede afrontar las fichas de los futbolistas y cuerpo técnico, ni el pago de Achraf al Real Madrid.

