¿Peter Lim y Anil Murthy se ponen ahora exquisitos con los fichajes?

A los pocos días de lesionarse Cristiano Piccini, Mateu Alemany y Pablo Longoria pusieron sobre la mesa de Peter Lim el fichaje de Elseid Hysaj, que entonces era el tercer lateral del Nápoles. Era un jugador de rendimiento inmediato y más de cien partidos con el Nápoles de Sarri le avalaban. Pero había que pagar dinero para ficharlo y el máximo accionista dijo que si había que pagar, pagaba por un jugador joven. No tuvo problemas en pagar doce millones por Correia, futbolista que no los valía entonces ni ahora, si bien, mi opinión personal es que es mejor de lo que muchos dicen, pero ese es otro tema. El asunto es que Peter Lim no se puso exquisito para pagar doce millones por Correia pero ahora que el equipo está en el barro del descenso, quiere que los fichajes sean cedidos, sin obligación de compra y si puede ser sin pagar por la cesión y pagando solo la ficha. Pero además el jugador tiene que jugar, no le vale si no juega.. Hombre Peter -y por extensión Anil Murthy-, lo importante ahora es darle herramientas al entrenador porque el equipo está en peligro real de descender a segunda. No es momento para ponerse exquisito... Que sigan poniéndole las cosas difíciles a Javi Gracia y a los jugadores, que llegará el día en que se abra Mestalla al público y dictará sentencia. Ese día, el máximo accionista tendrá qué pensar qué y quién ha generado todo lo que se encontrará, y espero sepa entender que no todo es culpa del COVID. A partir de ahí, él verá qué hace, si lo deja todo como está o si se pone manos a la obra. No hacer nada será un síntoma de que le da lo mismo el Valencia. PD: En el mercado de fichajes el Valencia CF es como el oso grizzli que espera en el río a que salte un salmón para cogerlo al vuelo. Si luego el salmón nada rápido o lento es otra cosa.

