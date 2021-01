Señor Lim, o vende el Valencia CF, o mejora la gestión

Llevo diciendo desde el pasado verano que Peter Lim no tiene intención alguna de vender el Valencia CF. No es una opinión, es una información que ha terminado por imponerse por su propio peso a pesar de algún que otro intento de desmentido que uno asume porque van con la profesión. No es mi opinión, es mi información y contra ella solo se puede presentar una contraria. Opinión tenemos todos y la mía es que ojalá el máximo accionista del Valencia CF se planteara de verdad dejar de serlo, pero de momento no es así. ¿Hasta cuándo? Pues miren, no lo sé, no estoy en la cabeza de Peter Lim, afortunadamente. Digo todo esto porque el máximo accionista tiene dos opciones en estos momentos, y partiendo de la base que la temporada se ha ido a la basura. Hay que conseguir cuanto antes los puntos que te den la salvación y poco más. Ese es el objetivo, y desde ese punto de vista hasta es bueno el empate ante Osasuna porque pudo ser peor: pudiste perder contra un rival directo. Pero el tema de fondo son las dos opciones que tiene Lim. Si no quiere vender, y está en su derecho por mucho que duela, está obligado a hacer algo. O vender, o intenta mejorar la gestión del club poniendo al frente a profesionales que sepan. ¿A qué santo eso de dejarlo morir?

