¿Lo que es bueno para el Valencia CF es bueno para Peter Lim?

El fútbol no es un negocio. Se cuentan con los dedos de una mano, o dos, los equipos de Europa que ganan dinero. Y en clubes como el Valencia CF, obligados a intentarlo siempre, más todavía. Eso, o eres Anil Murthy y te da todo lo mismo porque eres capaz de que no te afecte la historia del Valencia y lo que obliga cuando eres quien lo gestiona.

El Valencia CF tiene un presidente que está convencido de que si queda el 14 pero no ha generado deuda, ha hecho una gestión responsable. Las derrotas no le quitan el sueño. Es lo que tiene no entender la dimensión social y sentimental del Valencia CF y gestionarlo como si fuese una hoja de cálculo: «Si los ingresos disminuyen hasta tal, tengo que reducir hasta otro tal los gastos. Vendo futbolistas y los subo de la cantera. ¡Pero si esto está chupado!». Hasta pensará que no entiende cómo no se le había ocurrido antes a nadie lo de vender a los mejores y subir a los chavales. Recuerden aquello de a los canteranos «los elegí yo».

Al margen de que Peter Lim no quiera vender sus acciones, en estos momentos el gran problema del Valencia CF es que Anil Murthy gestiona pensando en satisfacer a Peter Lim y no a los valencianistas. Y es un problema mucho más profundo de lo que parece porque es como la muerte lenta. Solo alguien que no conoce el mundo del fútbol es incapaz de darse cuenta que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Por eso a él no le afecta la desazón que su gestión genera entre los aficionados. ¡No le afecta porque no la entiende! Y sobre todo, por eso prefiere un Valencia CF gestionado por él que en plena pandemia no genera deuda pero coquetea peligrosamente con el descenso, que un Valencia CF que para ganar la Copa del Rey y entrar en Champions tiene que hacer un esfuerzo económico tremendo. ¿Y el valencianismo? Muy fácil, Anil, alguien a quien jamás se le ha erizado la piel por nada que tenga que ver con el Valencia CF, cree que el aficionado ha de estar con el equipo siempre y pase lo que pase. Y si no es así, ya saben, el famoso gesto de Mestalla.

No seré yo quien critique a Peter Lim por no querer generar deuda porque fue generando deuda sin control como el Valencia CF terminó en sus manos, pero hay una diferencia entre generar deuda sin control y recortar sin control, y es precisamente la gestión responsable, la que asume que es heredera de los cien años del club porque sabe que te obligan a intentar estar a la altura por la firme voluntad de querer llegar. Peter Lim no es consciente de que con sus decisiones y la actual gestión en el valencianismo ha germinado una idea: tal vez lo que es bueno para el Valencia no sea bueno para Peter Lim. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere Lim? Él tiene la palabra.

