El día que Anil Murthy dijo "dejadme solo"

El culpable de que el Sevilla haya tenido la eliminatoria de Copa ante el Valencia más plácida de su historia es Javi Gracia porque el hizo la alineación. El culpable de que la 'línea b' del Valencia esté a años luz de la 'línea b' del Sevilla no es Gracia. El partido fue cosa de quince minutos. En cuanto el Sevilla se adueñó del balón los octavos de final se convirtieron en un partido de hombres contra niños. Y fue inevitable pensar en que el origen de todo está en el día que Alemany salió del Valencia CF. Bueno, ese día y en el día en que Anil Murthy le dijo a Peter Lim algo así como dejadme solo que esto lo arreglo yo. Y hasta aquí.

No conocer el mundo del fútbol ni saber nada sobre la gestión de un club de fútbol profesional no es necesariamente un problema para ser presidente de un club de fútbol profesional. Lo que digo parece una bobada pero no lo es y además sirve para cualquier empresa de otro sector. No es un problema si uno conoce sus límites y defectos y es consciente de qué sabe y qué no sabe hacer. Es un problema bien gordo si uno cree que en dos años lo ha aprendido todo. Y ese es el problema, que Anil piensa que sabe lo suficiente para dirigir el Valencia CF.

¿Cree Peter Lim que sabe lo mismo ahora de invertir que hace diez, quince o veinte años? Que Lim quiera tener al frente del Valencia una persona de su confianza es normal, yo lo haría. Lo que no haría es poner a un jardinero al frente de un hotel o a un periodista al frente de una farmacia. Pero volvamos al famoso día de «Peter esto te lo arreglo yo». Para entenderlo mejor es importante recordar que fue Peter quien decidió cargarse a Marcelino y traer a Celades sin contar con Mateu, lo que supuso la salida de Mateu. Pues bien, en ese contexto, concretamente el verano pasado cuando lo de Celades ha salido rana, Anil le dice a Peter esto te lo arreglo yo que ya sé más que nadie. ¿Qué tenemos año y medio después? Un equipo que puede descender a segunda división con un entrenador que al mes y medio de llegar al club ya había dicho en rueda de prensa más cosas de las que le costaron el puesto a Marcelino y que ha tirado la Copa porque está asustado. Mientras, Peter pregunta a sus amigachos qué piensan del Valencia CF, porque él es muy de preguntar. Anil aguanta a Javi Gracia porque fue él quien le recomendó a Peter que lo fichara. Y de momento Lim aguanta el proyecto 'dejadme solo' de Anil. En Sevilla estaba Joey y no Anil. Es curioso, fue Joey quien le dijo a Lim que fichara a Anil por eso no puedo evitar pensar si Lim le ha ordenado a Joey que arregle lo que su recomendado ha estropeado.

PD: Si el equipo se mete en descenso Gracia puede ir a la calle, y lo sabe. Tirar la Copa es una vergüenza y no te garantiza que le ganes al Elche.