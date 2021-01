¿Javi Gracia es un cagón o realista?

He pensado mucho sobre la decisión de Javi Gracia de 'tirar' la Copa del Rey y he llegado a algunas conclusiones. Las bases de mi reflexión son dos. Una que Javi Gracia no es tonto. Te puede gustar poco, mucho o nada como entrenador, pero no es tonto. No se llega a entrenador de elite siendo tonto. Eso, y que sabe más de fútbol que yo y, sobre todo, que tiene infinitamente más datos que yo de cómo está el equipo y qué pasa dentro del vestuario. Desde estos puntos de partida, tengo claro que Gracia era perfectamente consciente de que con la alineación que puso en el Sánchez Pizjuán eliminar al Sevilla dependía, casi, de un milagro. Él sabía que si los andaluces se ponían por delante en la primera media hora, su equipo podría acabar siendo un juguete en manos del rival. Si te pones por delante, pues a ver qué pasa, porque el fútbol es muy raro, aunque no tanto. Entonces, ¿por qué hizo esa alineación? Respondo con otra pregunta: ¿Nos ha dado un golpe de realidad Javi Gracia? Es decir, ¿el entrenador del Valencia CF lo fió todo el partido ante el Elche porque ve que el equipo está peor de lo que parece? Ojo con esto. Gracia reserva a Maxi Gómez, Gayà o Soler porque piensa que los necesita demasiado para evitar el descenso a segunda división. Teme tanto que el equipo se meta ahí abajo que no arriesga nada.

Esto se puede reciclar en positivo, el entrenador está plenamente concienciado en evitar que el equipo descienda a segunda división. Y no nos engañemos, la posibilidad de que el Valencia CF pierda la categoría es real. Entonces, ¿Gracia es un cagón o un realista teniendo en cuenta que tiene más datos que todos nosotros? Esa es la pregunta para la que ahora no tengo respuesta. Con estas premisas no puedo evitar pensar que la alineación del Sánchez Pizjuán está, mínimamente, pactada con los pesos pesados del vestuario. De ser así, repito lo de antes, se puede reciclar en negativo y en positivo. El vestuario del Valencia CF teme de verdad que el equipo pueda perder la categoría, o el vestuario del Valencia CF está muy concienciado en no permitir que el club se vaya a segunda. También tengo claro que en el vestuario son plenamente conscientes de que seguir en la Copa era pan para hoy y hambre para mañana porque no se ven ni con fuerzas ni potencial para ganarla, de ahí mi teoría de que optan por la vía utilitarista y lo centran todo en salir de los puestos de abajo. Y de por medio la decisión del entrenador de no convocar a Guedes como castigo. ¿Qué mejor que hacerlo en un partido que no te importa para ver si reacciona en los partidos que de verdad quieres ganar? Pasado el disgusto, si el equipo sale de abajo, hasta lo daré por bien empleado. Dime cagón... Es cosa de Meriton.

