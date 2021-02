Ahora solo hay un objetivo: salir del pozo

La situación en el Valencia CF ha llegado a ser tan delicada, ahora lo es pero menos, que cada decisión que se ha tomado respecto a la planificación del equipo se ha comunicado a los capitanes. Y al entrenador, por más que en rueda de prensa haya esperado siempre a los hechos, cosa que entiendo visto el precedente del pasado mercado de verano. La última vez que el presidente Anil Murthy habló con los capitanes de la reunión salió el compromiso del club de intentar fichar y reforzar el equipo, y que toda la carne se iba a poner para fichar un centrocampista.

Termina el cierre de mercado y además del centrocampista, que es el uruguayo Christian Oliva, ha llegado un defensa central, Ferro, y un delantero tras la salida de Rubén Sobrino. Le doy mucho valor a que el presidente haya cumplido con su palabra con los capitanes, porque sirve para que se redoblen los esfuerzos en el equipo. Jamás he dudado de la implicación del núcleo duro del vestuario y no insinúo que de no haber habido fichajes se hubieran tirado la manta al coll, digo que evitar el descenso es cosa de todos, del entrenador, de los futbolistas y del club. Ahora, el técnico y en definitiva el vestuario, tiene más herramientas para salir del pozo. A ver si de una vez se sale de él de manera definitiva. Soy de los que pensaba que la victoria en Valladolid sería un punto de inflexión. Porque ese es para mí el gran valor que tienen los tres fichajes que ha hecho el Valencia CF, que han de servir para evitar el descenso.

El mensaje del club es claro: esto lo tenemos que arreglar entre todo. Dicho esto, que la temporada tiene pinta de terminar en fracaso es una evidencia, por más que las notas haya que ponerlas a final de temporada, pero el asunto está en buscar el fracaso para evitar la debacle. Y descender a segunda división es una debacle. Conozco aficionados al Valencia CF que están dispuestos a asumir un descenso a segunda división si con ello Peter Lim desaparece de sus vidas, por mi parte nada que decir porque cada uno ve las cosas como quiere, el problema es que un descenso no garantiza que Lim venda. Repito que cada uno sienta el Valencia CF como considere, pero en lo que a mí respecta, he de decir que la posibilidad de descender a segunda me machaca la mente. En cuanto al nivel de los fichajes, pues veremos qué aportan, es decir, veremos si mejoran el once inicial o son fondo de armario para el entrenador, que por otra parte tampoco viene mal. Dicho esto, tampoco pasa nada si decimos que Corona ha estado a la altura de las circunstancias ofreciendo variables y adaptándose a las circunstancias de mercado que han venido marcadas por las directrices económicas que ha impuesto Lim. Y las deportivas, que no han sido pocas.