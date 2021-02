Oliva no ha venido a pasar el rato

Claro que me alegra que el Valencia CF haya fichado a Christian Oliva, Ferro o Cutrone. Básicamente porque con ellos, aunque solo sea por una mera cuestión matemática, el Valencia CF, en este caso su entrenador, tiene más herramientas para mejorar el equipo. Evidentemente ahora ya depende de Javi Gracia, y por supuesto del nivel de los jugadores que acaban de llegar, pero repito, aunque solo sea desde el punto de vista numérico, el técnico tiene mejores mimbres para construir su cesta. Me alegro básicamente porque ahora lo más importante, al menos para mí, es evitar el descenso a segunda división. El equipo no ha llegado a ponerse jamás entre los tres últimos de la clasificación a pesar de que ha opositado casi firmemente a ello durante la primera vuelta, algo que por otra parte nos da una medida del nivel de la competición y de los equipos que terminan perdiendo la categoría, pero el peligro ha estado a la vuelta de la esquina. Y sigue estando porque el fútbol es caprichoso, recordemos el partido ante Osasuna, el Valencia CF fue mejor en la primera parte y la perdió 0-1 y fue mucho peor que su rival en la segunda pero la ganó 1-0. Es decir, puedes jugar bien y merecer ganar, y perder el partido. Ta cual. Y estando dos, tres o cuatro puntos sobre el descenso, es un peligro real a evitar. Por lo tanto, encantado y feliz como una lombriz que el entrenador del Valencia CF, sea quien sea, y sea quien sea su presidente o máximo accionista, tenga más posibilidades donde elegir para ganar los puntos necesarios que alejen al equipo de los puestos de abajo. Lo tengo muy claro. A partir de ahí, todas las lecturas que toque y cuando toque, o digo mejor, cuando cada uno quiera hacerlas, pero en lo que a mí respecta, la palabra descenso es demasiado dura como para pensar ahora en otra cosa hasta que vea al equipo en una posición más desahogada en la clasificación. Ahora soy más 'cholista' que el Cholo.



Es uruguayo...

De los tres fichajes del Valencia CF hay uno que me motiva especialmente, el uruguayo Oliva. Soy barraquero y me gustan los futbolistas de garra, los que en el terreno de juego son todo corazón y no se rinden. Uno creció con el Valencia CF de Ranieri, Cúper y Benítez y eso te marca a fuego. Ya saben, bronco y copero. Pero además, me gusta que Christian Oliva ha apostado por el Valencia CF. Sabe que si lo hace bien, se puede quedar porque sobre él hay una opción de compra. Oliva no es un jugador que venga de paso a recuperar minutos perdidos, para él el Valencia CF es la oportunidad de su vida. Eso y su condición de centrocampista uruguayo, lo hacen atractivo a mis ojos. Tengo muchas ganas de verlo en acción.

