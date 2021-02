¿Alguien tiene el contrato de Guedes?

Javi Gracia planea repetir once en San Mamés ante el Athletic de Marcelino. Hasta ahí todo normal, porque los que se jugaron la piel ante el Elche y ganaron, merecen el premio de seguir en el equipo, y sobre todo porque más allá de que el resultado fuese corto, la victoria fue justa. Pero hasta ahí. Y digo esto porque el entrenador ha dicho muchas verdades en público sobre los fichajes y al final tiene tres. Pero también ha dicho cosas que no son del todo ciertas. Básicamente no ha dicho que si no sabe nada de los fichajes es porque nada ha querido saber después de la decepción que supuso para él el mercado de verano en el que le engañaron. Gracia no ha querido involucrarse lo más mínimo en el proceso de selección de futbolistas, si es que puede llamarse así. Y lo que digo es tal cual. Pero está obligado a sacarles rendimiento. En otras palabras, Gracia tiene que demostrarnos a todos que los refuerzos no son buenos. Tiene que darles la oportunidad de fracasar. Todo futbolista tiene que tener el derecho a fracasar a no ser que en los entrenamientos se pasee y no tenga un comportamiento profesional. Y hay veces que hasta eso está sujeto a debate. Si entrena mal y hace lo que quiere pero soluciona partidos y el vestuario lo acepta, ¿qué ha de hacer un entrenador? Luis Suárez, por ejemplo, en el Atlético de Madrid tiene entrenamientos a la carta.



De Messi a Guedes

Si yo fuese presidente del Barça invitaría al palco VIP al director de El Mundo. Con su famosa portada sobre Messi ha logrado activar al argentino, que ahora parece tener más hambre que hace solo unos meses. Será cosa de publicar algún día el contrato de Gonçalo Guedes. Lo estoy viendo, 'El contrato que arruina al Valencia CF', y a los dos días el portugués reventando porterías. Es una idea...



Honrar la Copa

Vamos con la Copa del Rey. Cuando la ganó el Valencia CF de Marcelino hace dos temporadas dije que el club y su afición habían honrado la Copa porque le dieron el valor que entonces no le dieron ni el Barça ni el barcelonismo. Recuerden que Luis Suárez se operó días antes y que los socios apenas compraron entradas y el club azulgrana las tuvo que vender entre las peñas barcelonistas de Andalucía y alrededores, dado que la final era en Sevilla. Ahora es el Levante quien honra la Copa. La pena es que el Covid les ha impedido al levantinismo disfrutar del partido ante el Villarreal y de las semifinales en su casa, en el Ciutat. El fútbol se inventó para momentos como el gol de Roger. Siempre repito lo mismo, no hay partido más bonito que una final de Copa de tu equipo con tus amigos.