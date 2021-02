Marcelino, te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero

Tengo la plantilla que tengo y de la que tengo que sacar lo máximo y ese es mi trabajo. Los jugadores para mí son los mejores, voy a intentar ayudarles en lo que pueda para competir como equipo, para sacar buenos resultados y hacer una gran segunda parte de la temporada. No tiene sentido mirar atrás, solo hay que mirar y centrar todas las energías en el próximo partido, estoy contento con el trabajo de todos mis jugadores». Palabras de Javi Gracia en rueda de prensa de un seis de febrero de 2021. Me gustan. Son perfectas, pero tengo una pega que ponerle al entrenador del Valencia CF. Un enorme pega. ¿Por qué no lo ha dicho antes? No creo que sean incompatibles con reclamar fichajes cuando te los han prometido y no te los traen. El otro día Ronald Koeman sin que nadie le preguntara dijo que Jordi Alba merece volver a la selección y Marcelino cada vez que le preguntan dice que el mérito de lo que está logrando en el Athletic es de los futbolistas y que tiene una plantilla del copón. El asturiano no hace otra cosa que intentar subir la autoestima de sus futbolistas, Koeman apoya al aliado y amigo de Messi porque sabe que todo el vestuario azulgrana ve injusto que Alba no esté en la selección y con ello se gana al grupo, y Javi Gracia se ha tirado seis meses diciendo que no le traen fichajes que es como decir que lo que tengo no vale un pimiento. He dicho más de una vez y lo repito ahora que si el grupo se ha mantenido vivo y sobre todo unido ha sido por el papel clave que han jugado los capitanes. Han tirado hasta del entrenador. Parece que ya tiene claro que ahora quien ha de tirar es él.



Ganarle a Marcelino



De Marcelino me gustaron unas cosas y otras no, lo normal en un entrenador que ha estado dos temporadas en un equipo de fútbol. Pasado el tiempo, al asturiano lo juzgan los resultados porque estamos hablando de fútbol, y en eso, es un campeón. El asturiano es el último que me ha hecho sentirme orgulloso de ser valencianista y eso no se paga con dinero. -y sobre todo, es algo que no puedo decir de los actuales gestores del club-. Hoy quiero ganarle, tampoco humillarle, pero deseo fuerte que el Valencia CF se lleve los tres puntos. Si hasta me sabe mal desearle suerte a partir del lunes porque luego se mide al Levante UD en la Copa, y también prefiero que se meta en la final un equipo valenciano que además merece tocar la gloria porque está haciendo las cosas bien. Como diría Calamaro, Marcelino, te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. PD: Me gusta pensar que los futbolistas del Valencia entienden la importancia que tiene el partido ante el Athletic como para vivirlo con una motivación especial puede marcar el momento de empezar a mirar hacia arriba.