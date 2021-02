El gol más ridículo que recuerdo

Por cosas como lo que sucedió en la primera parte el Valencia CF sigue estando en peligro de descender a segunda división por más que los equipos de abajo tienen muy mala pinta. Al equipo de Gracia le cuesta mucho ganar partidos y es capaz de perder cuando juega mejor. Le pasó en la primera parte ante Osasuna y le pasó en la primera parte de San Mamés. Este equipo compite dentro de sus posibilidades pero comete errores que le lastran, tanto en ataque como en defensa. Y no lo digo como justificación de nada, lo digo, precisamente, como prueba o explicación de lo que es el equipo. El gol que le marca el Athletic al Valencia CF es de lo más ridículo que recuerdo porque no se trata de un error garrafal como el típico de un portero al que se mete el balón por debajo de los pies. Eso es una acción puntual. El gol de Guillamón en propia puerta es una cadena de errores. Tremendo. Empieza Wass, que ve que le dobla Correia por fuera, le mira, y con un dos contra uno en la banda en ataque, decide jugársela él y centrar para hacerlo a las manos del portero, que tonto no es y lanza el balón rápidamente a la zona del lateral derecho del Valencia CF donde no está Correia porque Wass lo ha dejado descolgado. El portugués aparece en la imagen corriendo hacia atrás -Wass no, por cierto- pero es imposible que llegue. Nadie hace una cobertura ahí, el Athletic mete un buen centro, Jaume mide mal y Hugo Guillamón se la mete dentro cuando Williams no habría llegado al remate... Y todo en el minuto 43 de una primera parte en la que habías sido superior. Pues eso es lo que tenemos, un equipo que no tiene garantizado ganar partidos ni siendo mejor que el rival. Supongo que esa es la gran diferencia de los equipos de arriba respecto a los de abajo. Y es una pena porque tal vez de haber ganado al Athletic, y la verdad es que lo tuvo en bandeja per fue incapaz, tal vez estaríamos ante el momento de plantearnos el debate de empezar a dejar de hablar del descenso y mirar, aunque fuese tímidamente, hacia arriba, no digo hacia competición europea, digo hacia posiciones menos estresantes. Pero no, y teniendo en cuenta que el próximo rival es el Real Madrid, y aunque sea el Real Madrid más vulnerable de los últimos años, el Valencia CF amenaza con seguir en un bucle penoso de ganar poco y estar toda la temporada con el fantasma del descenso llamando a su puerta toda la temporada. Ese es para mí el mensaje que deja este partido. Ya van tres veces que me había hecho ilusión que estábamos en un punto de inflexión. PD: Habría sido bonito que justo cuando Anil Murthy se va de viaje a Singapur el equipo gana dos partidos de forma consecutiva. No es el gafe, por lo tanto volverá.