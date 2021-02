No me gustan las imágenes de Marcelino con los jugadores del Valencia CF

Pues no me gustan las imágenes del final del partido de San Mamés en las que aparecen los jugadores del Valencia CF de risas con Marcelino. Sé perfectamente lo que significan, o dicho de otra forma, sé que valen más que mil palabras y por lo tanto son la mejor metáfora del error que cometió Peter Lim al cesarlo con la temporada empezada. Ese vestuario creía en ese entrenador, y cuando tienes un vestuario que cree en su entrenador, pueden pasar cosas. El nivel de esas cosas depende del nivel de futbolistas que tengas. Por mucho que los jugadores del Eibar crean en Mendilibar no van a ganar la Liga. Sigamos. Sé también que la imágenes de los jugadores riendo con Marcelino pueden ser un puñetazo en los morros de muchos valencianistas por aquello de lo que pude ser y no fue, pero no es ahí donde quiero ir porque lo veo un debate pasado. Nos guste o no nos guste, nada solucionamos con ello. Y eso es lo que me molesta. Juguemos a las hipótesis. Si Marcelino fuese el entrenador del Valencia CF, no gana un partido que necesitaba ganar y merecía haber ganado y que le habría servido para acercarse al objetivo sea cual sea, y después ve a sus futbolistas de risas con un jugador del equipo rival, o con el entrenador del equipo rival, ¿qué habría pensado? El Valencia CF ha mejorado y no es ese equipo que hizo el ridículo en la primera parte del Martínez Valero y al que se le hacían demasiadas ocasiones con demasiada facilidad, pero eso es una cosa, y otra estar feliz por empatar en San Mamés cuando lo que necesitas es la victoria para salir de la pomada de los equipos que luchan por no descender. Si hasta dijo Paulista a pie de campo cuando finalizó el encuentro «tenemos que celebrar este puntazo». Es decir, que el Valencia CF se planta en San Mamés con un punto menos que el Athletic, que viene de jugar entre semana un partido con prórroga y no tiene a Muniain y a Raúl García y el Valencia CF ha estado toda la semana preparando el partido, ¿y los jugadores del Valencia CF van pensando que podían perder? ¿Pero esto qué es? ¿De dónde emana es mensaje? Me gustaría que quedara claro que no le estoy pidiendo a este equipo que pelee por estar en competición europea, ni siquiera le estoy pidiendo que gane dos partidos consecutivos ante rivales asequibles, dicho con todo el respeto para el Elche y el Athletic, estoy pidiendo que si no los ganan, que al menos les duela. Porque si no les duele, me están diciendo que con quedar el doce van sobrados, y el Valencia CF si va el 14, que recuerdo que va el 14, tiene que aspirar a subir al 13, y después al 12, y al 11 y al 10... Si no es así, cada vez que alguien del Valencia diga que trabajamos unidos y vamos a pelar y no sé qué, le estará tomando el pelo a la gente.