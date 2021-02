Pues a mí Gayà me representa

Está tardando el Valencia CF en afrontar la ampliación de contrato de José Luis Gayà. Digamos que es algo que tendría que estar hecho... ayer. Lo he dicho alguna vez y lo repito hoy, hay situaciones en un club de fútbol que se convierten en cuestión de estado porque permiten adivinar las intenciones. El Valencia CF de Peter Lim lleva tres ventanas de fichajes, invierno de 2020, verano de 2020 y el reciente invierno de 2021 sin hacer una inversión porque los fichajes de este enero son cesiones como lo fue la llegada de Florenzi en enero de 2020, y eso, ha de interpretarse de manera inequívoca con que el máximo accionista del Valencia CF, como mínimo, se está replanteando el proyecto. Si lo que quiere es vender sus acciones yo no lo sé y de hecho, hasta hace nada lo que sabía era que al contrario, no las quiere vender, pero es evidente que al hombre no le viene bien, por lo que sea, invertir en fichajes. Eso te da una idea de hacia dónde quiere ir el Valencia CF, y evidentemente no es hacia un proyecto ambicioso que quiera competir con el Atlético de Madrid -solo escribirlo me da risa- porque en un mundo tan competitivo como el del fútbol de elite, para estar entre los mejores tienes que apostar fuerte. El Athletic y su política te pueden gustar pero no le da para aspirar a lo que aspira el valencianista sin Meriton mediante. Pues con Gayà lo mismo. Si el Valencia CF amplía el contrato de su capitán podremos decir aunque sea con la boca pequeña, que el proyecto de cantera va en serio. Renovar a Gayà es dar un puñetazo sobre la mesa, vender a Gayà tras los casos de Ferran y Kang In, es un síntoma de dejadez. Uno más. Hoy por hoy, es de los pocos futbolista que uno puede decir, este tipo me representa, es un orgullo que sea de mi equipo. Y eso vale mucho más que el dinero, Anil.