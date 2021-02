'Mensaje' de Pablo Aimar a Javi Gracia

En redes sociales siempre puedes encontrar cosas interesantes. Como una entrevista a Pablo Aimar, creo que de un psicólogo deportivo argentino llamado Carlos Saggio. Aimar es ahora entrenado de la selección argentina Sub'17, y entre otras cosas dijo esto: «La autoestima no tiene que ver con la soberbia, tiene que ver con la confianza. Me gustan los jugadores con la autoestima alta, la gente con la autoestima alta, no la gente soberbia, ni la gente que trata mal o te mira por arriba del hombro, si no la gente que tiene confianza en lo que sabe, en lo que cree, en lo que dice. La gente que cree en lo que es, a veces siendo menos que otro, llega más alto». Autoestima es la palabra. Koeman hace unos días: «Al equipo le doy un diez». Marcelino: «Tengo una plantilla extraordinaria». ¿Y por qué digo esto? Porque por mucho que he buscado, no he encontrado nada parecido de Javi Gracia sobre su plantilla. No ha sido enérgico en defender lo que tiene y sobre todo, no ha fomentado la autoestima de sus futbolistas. PD: No trato de buscar polémicas entre Aimar y Gracia, solo reflexiono.



Todo por el pueblo

Vamos con un ejemplo de lo que es el fútbol dedicado especialmente a Peter Lim y Anil Murthy, que no terminan de entender, o directamente renuncian a ello, que el fútbol no es una hoja de cálculo de ingresos y gastos. Es mucho más que eso. Es sobre todo, sentimiento. Ser máximo accionista o presidente del Valencia CF te obliga a una serie de cosas, y entre ellas, a intentar que los valencianistas se sientan orgullosos de su club. Y vuelvo a echar mano de Ronald Koeman, que hace poco dijo esto: «Después del partido de Granada, muchos culés me dijeron que hacía tiempo que no celebraban los goles como esa noche». Conozco a culés que estaban satisfechos y orgullosos con su equipo que necesitó de la prórroga para eliminar al Granada de los cuartos de final de la Copa... son los mismos que no compraron entradas para la final de Copa contra el Valencia CF con Valverde de entrenador. Los culés, que han vivido el Barça de Guardiola que todo lo ganó y tienen a Messi, disfrutan eliminando al Granada. Eso es precisamente lo que no supo entender Machín cuando menospreció a los jugadores y a los aficionados del Valencia CF por celebrar la clasificación para las semifinales de la Copa tras eliminar al Getafe. ¿Dónde está la clave entonces? En que los aficionados se identifiquen con un equipo, con una manera de entender el fútbol, que se sientan orgullosos de pertenecer a su tribu. Esa es la esencia que Lim y Anil Murthy no han sabido captar y que tiene toda la pinta que han renunciado a captar. Si al menos fueran como los del despotismo ilustrado con lo de todo por el pueblo pero sin el pueblo... Para ellos el pueblo no existe.

