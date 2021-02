¿Qué piensan Iker Casillas, Palop o Reina de lo de Ochotorena?

Hace unas semanas avisé de que se avecinaba tormenta en la Federación Española y ya la tenemos. Rubiales y Molina -director deportivo de la Selección- han despedido a Ochotorena. Ningún cargo es vitalicio, eso lo tenemos todos claro, pero 'Ochoto' merecía un mejor trato en las formas que el que le han dado Rubiales y Molina. Por no hablar de las causas por las que, según ellos, han decidido prescindir de él. No han sabido estar a la altura, ninguno de los dos, con un profesional que ha sido parte de la mejor etapa de la selección española y que en buena lógica, aportó su granito de arena para que se ganaran las dos Eurocopas y el Mundial. Me gustaría saber qué pensarán porteros que han estado a sus órdenes en la selección, como Iker Casillas, Andreu Palop o Pepe Reina, sobre el trabajo de Ochotorena. Me gustaría mucho saber si creen que para el cargo de entrenador de porteros de la selección Ochotorena se había quedado desfasado. En definitiva, me gustaría saber si ellos, que entrenaban en clubes de elite con toda la vanguardia tecnológica y metodológica a su alcance, cuando llegaban a la selección necesitaban pausa y consejos de alguien con experiencia o un aluvión de estadísticas en una tablet. Es la pregunta que me hago. Javier Aguirre lo explicó así en una entrevista en El País: «Los entrenadores cada vez tenemos más ayudantes de campo, gente en oficinas viendo vídeos, incluso durante el partido. Puedes ver imágenes con diez segundos de retraso desde el banquillo. Es inusitado y nos ayuda. ¿Qué sucede? Que cada vez queda menos espacio para la intuición. Para el olfateo. Me gusta olfatear el terreno, los jugadores€ Yo digo: '¿Qué está pasando con Pedro, que tiene tan mala semana?' Y ves los números y ves que no puede jugar porque corrió menos que cualquiera en los entrenamientos, su GPS indica que no hizo grandes esfuerzos. Y hablas con Pedro y te dice: 'Mi hija estuvo enferma toda la semana y no pude dormir, míster'. ¡Eso es al final con lo que tratas! Con los seres humanos. 'Los números dicen que no puedes jugar. Pero, tú Pedro, ¿quieres jugar?'. 'Míster, por mi hija déjame jugar que para mí es un partido importante'. Y Pedro te gana el partido con dos goles. Eso no te lo dice ningún ordenador».



La Liga tiene que estar viva

Esta semana tendremos tiempo para una idea: Pánico le tengo al partido ante el Real Madrid porque entre en el nacionalmadridismo ha germinado la idea de que la Liga es posible tras la victoria ante el Getafe. Se viene 'atraquito' para que el Atlético no sentencie la Liga en el mes de marzo, porque eso no le conviene a nadie.