Peter Lim y el derecho preferente de los pequeños accionistas para comprar el Valencia CF

Se intuye desde la distancia, y lo digo sin retranca alguna, cierta guerra por acumular acciones del Valencia CF, y no me refiero al intento de Libertad VCF de aglutinarlas -censadas o como sea- para ejercer oposición o fiscalizar la gestión de Peter Lim, algo que por otra parte me parece digno de aplauso. Dicho esto, entraré en el terreno de la especulación mezclado con información. Para empezar, se me hace muy difícil entender para qué alguien quiere comprar acciones de una Sociedad Anónima cuyo máximo accionista tiene el 86% del capital social.

Hay empresas grandes con un capital social tan atomizado, que se pueden gobernar con un 5%, pero no es el caso del Valencia CF. Y teniendo en cuenta que el Valencia CF es puro sentimiento, ¿tiene sentido querer comprar acciones sabiendo que alguien ya posee el 86%? Claro que tiene sentido comprar acciones por sentimiento, pero dudo mucho que por sentimiento alguien quiera acumular acciones. En definitiva, si alguien quiere acumular/comprar acciones del Valencia CF es porque busca poder. Y vaya por delante que eso no es delito alguno, al contrario, comprar acciones del Valencia CF es un derecho que todo el mundo tiene a su alcance. No lo critico. Pero como lo más sensato es pensar que se busca comprar/acumular aciones para ejercer el poder político que ellas generan, el asunto está en saber qué poder político generan.

Y pensando, pensando, he recordado que en el contrato de venta a Peter Lim hay una cláusula que dice que el día que venda sus acciones tiene que informar a los accionistas minoritarios y estos tendrán quince días para ejercer un derecho de adquisición preferente igualando la oferta por la que Lim quiera vender. Ojo a esto porque si Lim no da esa opción a los accionistas minoritarios la venta de Lim a Pepito puede ser nula. El problema está en saber qué significa exactamente ese derecho de tanteo preferente, es decir, ¿lo tiene cualquier accionista individual como yo o lo tienen que ejercer el resto de accionistas de la sociedad tras cuórum? ¿Si soy el máximo accionista entre los minoritarios puedo controlar ese derecho preferente? Si es así, ¿cuánto vale ese derecho preferente? ¿Puedo ceder/vender ese derecho político preferente a mi primo que es millonario pero no tiene acciones del Valencia CF y así ya puede comprarlo? Por lo que me han contado, el derecho preferente lo tiene que ejercer un accionista, no mi primo el millonario o un fondo inversor amigo mío. Tal vez ahí haya una batalla que nos estamos perdiendo.

PD: El Protectorado de Fundaciones de la Generalitat ya aprobó la venta a Lim, ¿dirá ahora que no fue legal? Lo digo porque hay quien ha ido a preguntar al Protectorado de Fundaciones.

