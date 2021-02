Les faltó abrazarse a Zidane

Hace unos días dije que no me gustaron las imágenes de los futbolistas del Valencia CF abrazándose y riendo con Marcelino en San Mamés después que se escapara una victoria necesaria para seguir en la lucha por evitar el descenso a segunda división. Porque ese sigue siendo el objetivo del Valencia CF, no descender a segunda división, aunque viendo lo que hicieron ayer sus futbolistas ante el Real Madrid, uno puede pensar que el equipo está salvado y ellos de vacaciones.

Pero volvamos a lo de los abrazos. Dije entonces, y me mantengo, que lo que no me gustaba de aquellas imágenes era el conformismo que despedían, no me gustaba que los jugadores del Valencia CF no estuvieran enfadados por los dos puntos que volaron, ya que eran muy necesarios. Y no me gustó que tampoco tuvieran reparos en demostrar que no estaban enfadados. Pues bien, unos días después tenemos al Valencia CF, con solo tres puntos por encima del descenso jugando ante el Real Madrid y corriendo menos que el Real Madrid. ¡El Real Madrid de Zidane trabajó más que el Valencia CF de Javi Gracia! ¿Estamos locos? Ni un remate a puerta, ni entre palos, ni fuera, en toda la primera parte. En el minuto tres de partido Jaume rectifica y saca un disparo de Casemiro desde la frontal que no era más que el preludio de lo que estaba por venir: le dejaron chutar sin oposición. Estaba en la frontal del área del Valencia CF como si estuviera en una terracita un oscuro medio día echándose una copita en ese bar que hace esquina con la calle mayor.

A la fuerza me he acostumbado a que el Valencia CF tenga un equipo al que no le llega para jugar en Europa, pero que se tome un partido contra el Real Madrid como si fuese un amistoso o que salga al encuentro pensando que ya ha perdido, es otra cosa. ¿Pero creen que ya han evitado el descenso? En cuanto a la lamentable actitud de los futbolistas he de decir una cosa, el primer responsable es el entrenador. Javi Gracia, no sé qué haces, qué no haces o qué has dejado de hacer, pero el equipo que tú entrenas juega ante el Real Madrid y no corre. Los jugadores que tú entrenas, están a tres puntos del descenso, se les escapa una victoria importante y en cuanto acaba el partido están riendo en la banda con el entrenador rival como si hubiesen ganado o como si no pasara nada, dicho esto con todo el respeto del mundo para Marcelino. ¡Eso es lo que no me gusta de aquellas imágenes! Y no me gusta porque el Valencia CF solo tres puntos por encima del descenso tras la jornada 23.

Sé que al final los que no corren son los jugadores, pero la intensidad y ambición se impone desde arriba, y este es el equipo que han hecho Anil Murthy y Javi Gracia. El primero eligió al segundo...

