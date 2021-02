Javi Gracia, es ahora o nunca

Si alguien me dice Carlos parece que estemos en el día de la marmota, cada cierto tiempo salen los capitanes a decirnos que están comprometidos para sacar al equipo adelante, no tendré más remedio que decirle que tiene más razón que un santo. Día de la marmota total, lo que no significa que no sea cierto que los capitanes del Valencia CF salen y dicen que están comprometidos. O dicho de otra manera, si alguien hay comprometido en evitar que el equipo y el club se hundan en la segunda división son los capitanes, y digo este siendo plenamente consciente que el equipo viene de hacer la mona ante el Real Madrid, incluidos los capitanes. Pero, ¿acaso vemos a otros dar la cara? Es evidente que ya hace tiempo que estamos en la fase de los hechos y no de las palabras, que ya no vale decirlo y solo vale hacerlo, y que como al amor a tu pareja, hay cosas que no se dicen, se demuestran, pero lo que tenemos es la palabra de los cuatro futbolistas que llevan el peso del vestuario. Te gustarán más o menos, pero tengo claro que honrados y no tontos, y que cuando ponen el pecho en público saben perfectamente que en unos días se lo podemos partir a poco que no le ganen al Celta y el equipo se meta, por ejemplo, a un punto del descenso. Ellos lo saben y aún así no se esconden. Pues eso es precisamente lo que yo valoro. ¿Acaso hay alguien en el club que haya dado un paso adelante en público? Dicho esto, voy con el entrenador. Javi, tienes que hacer algo. Ha llegado la hora de que muevas el árbol y demuestres que estás capacitado para llevar la nave en medio de la tormenta. La clave no es apoyarse en los capitanes, ellos ya están enchufados, la clave es que sepas sacar rendimiento a futbolistas que ahora mismo están en otro planeta, y digo nombres como Maxi Gómez, Guedes o Kang In, porque son necesarios para salir del pozo. Ese es tu trabajo en estos momentos, demostrar que tienes mano izquierda o mano dura, lo que haga falta, para activar al colectivo, porque fue el colectivo que tú entrenas el que se tomó día libre cuando se enfrentaron al Real Madrid. Y no sé si vale con decirles que no entiendes que no tengan ilusión porque son jóvenes y no veteranos. Gracia, la ilusión la tienes que generar tú.



Llorente y los bancos

Si alguien cree que Llorente es quien tiene que ir a hablar con Bankia o La Caixa o quien narices sea el banco con el que tiene la deuda el Valencia CF, es porque poco sabe del plan en el que está metido Llorente. Y no digo el plan de Llorente, digo el plan en el que está metido Llorente... es decir, alguien piensa que si un día le compra el Valencia CF a Lim tal vez Manolo podría ser un ejecutivo del proyecto.