¡A la hoguera Ricardo Arias por hereje!

Habló Ricardo Arias después de reunirse con los cuatro capitanes del Valencia CF intentando aportar su granito de arena y ayudar a que el equipo le gane al Celta. Si el equipo no le gana al Celta, si pierde, el lío puede ser morrocotudo. Y me haría inmensamente feliz que Peter Lim dejase de ser el máximo accionista del Valencia CF, pero eso es una cosa y otra descender a segunda. Si hay alguien que prefiere el descenso con tal de que Lim se marche, es su manera de ver las cosas. Si bien, no sé hasta que punto el descenso es una causa efecto que garantiza la salida de Lim. Sea como sea, cada uno lo ve como quiere. Y como yo no quiero que el Valencia CF descienda sea quien sea su máximo accionista, sigo con mi reflexión. El caso es que Ricardo Arias, y con él Bossio y Tendillo en calidad de embajadores, estuvieron reunidos el pasado martes con los capitanes del Valencia CF. Y esto dijo Arias después: «Les hemos dicho estamos para ayudarles en lo que sea, que esto hay que reconducirlo, hay que reaccionar y ganar partidos lo antes posible. Con esto llegará la tranquilidad y la alegría». Más de Arias: «El sábado no se puede fallar. Hay que morder, hay que arriesgar. Si no se arriesga no se gana. La situación en la que se encuentran ellos, el tramo final de la temporada empieza este sábado. Así se lo han tomado. Nosotros solo podemos apoyar y poner buenas caras para que los chavales afronten el partido como toca. Que vean que estamos a su lado y si fallan lo vuelvan a intentar. Lo más importante es ser profesional y honrado. Si actúas así lo demás tiene que salir». Pues bien, hay gente a la que le ha parecido mal. A mí solo se me ocurre es aplaudir a Arias, si bien, admito que con él soy poco objetivo porque suyo fue el primer póster que colgué en mi habitación. Ni se me ocurre hablar de buenos o malos valencianistas, si acaso de valencianistas diferentes a aquellos que no les gustan estas palabras de Ricardo Arias, pero si él tampoco nos vale como referente, ¿qué nos queda, el insulto? PD: Es más inteligente fijarse en los abanderados que en las banderas.



Javier Tebas, sí pero no

Javier Tebas: «Hay presidentes del Valencia CF que no le llegan a la suela del zapato a Peter Lim». Lo cierto es que hemos tenido de todo. «El Valencia CF ha hecho lo que tenía que hacer, abaratar plantilla, sacar jugadores y competir». A ver, teniendo en cuenta que hablamos del Valencia CF, ganar cinco partidos en 23 jornadas y tener solo tres puntos más que el descenso no es competir. Una cosa es contener el gasto y otra hacer una plantilla que compita. Se puede contener el gasto y hacer buen equipo.