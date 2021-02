Javi Gracia a sus jugadores "no tenéis ilusión"

El martes el presidente habla con el entrenador desde Singapur, el miércoles habla con los cuatro capitanes y después los embajadores del club se reúnen con los capitanes porque el equipo viene de hacer el ridículo ante el Real Madrid y se la juega ante del Celta ya que solo está tres puntos por encima del descenso, y llega el entrenador el viernes en rueda de prensa y le ha faltado decir que lo mismo le da que le da lo mismo si lo echan a la calle. El señor Javi Gracia todavía no se ha dado cuenta de dónde está. Pues sí, me da lo mismo si tiene trabajo o no -obviamente es una forma de hablar y prefiero que lo tenga como con cualquier ser humano-, pero de lo que se preocupa el valencianismo es de si van a echar a la calle al entrenador del Valencia CF, se llame Javi Gracia o Marcelino García Toral, porque salvo decisión de Peter Lim imprevista, cuando se echa a un entrenador a la calle suele ser porque el equipo no va bien, y los aficionados del Valencia CF quieren que el equipo vaya bien. Sigamos con el entrenador de un equipo que se juega la vida. De las reuniones de los capitanes y sobre todo, del mensaje que los capitanes han lanzado en público poniendo el pecho antes de un partido vital, le ha faltado decir que no sirven para nada porque ha hablado de ello en tercera persona. Este hombre es un genio de la comunicación. Vamos, que va a la suya. Gayà, Soler, Jaume y Paulista ponen el pecho y el entrenador no. Soy tan iluso que pensé que lanzaría un mensaje en plan Mourinho diciendo mañana juegan «Pepito, Paquito, Juanito etc. Estos son mis futbolistas y con estos vamos a ganar el partido». En el fondo la culpa no es de Javi Gracia, es de Meriton, Peter Lim y Anil Murthy, por no haber aceptado su dimisión cuando la presentó en el mes de octubre. Y por ficharlo, claro. ¡Qué bonitos eran los tiempos en los que se insultaba al personal por decir que Javi Gracia se equivocaba en esto o en lo otro! Pero vamos a rematar la faena de las cosas que hace un entrenador cuyo equipo no gana partidos: Ciudad Deportiva del Valencia CF el pasado lunes por la mañana. Reunión de Javi Gracia con sus futbolistas después de que salieran a pasearse ante el Real Madrid y va el técnico y les dice no tenéis ilusión por jugar a fútbol y no lo entiendo, porque sois jóvenes, no sois futbolistas veteranos... Vive en otro planeta. ¿Pero qué ilusión has demostrado tú a tus futbolistas por entrenar al Valencia CF si te pidieron los capitanes que no dimitieras y lo hiciste? ¡Que tus capitanes salen en público a pedir unión para ganar al Celta y tú te desmarcas! ¿Qué ilusión estás generando tú Javi Gracia? Gana al Celta y no desciendas al equipo. PD: Ese el entrenador y está convencido de que no tiene culpa de nada... Vive en Marte.