Y Kang In se quiere ir porque no juega

Soy el primero que hace dos años pensaba que como Ferran, Kang In terminaría en un equipo del nivel del City o similar y que ahora tiene sus dudas, pero hay que matizar esas dudas. Quiero decir que jamás he pensado que el coreano vaya a ser el típico canterano que de joven es el niño maravilla y que luego termina perdido en cualquier equipo de segunda b, dicho con todo el respeto para todos los equipos de segunda b y sus futbolistas. Creo que en el Valencia CF Kang In ya ha demostrado que es un futbolista de elite y que jugará muchos años en primera división, ya sea en España, Francia o Bélgica. Las dudas están en hasta dónde llegará, pero futbolista de primera división es. Aclarado esto, el coreano ha dejado en evidencia a Javi Gracia. No sabemos si algún día valdrá 60 millones pero es evidente que está para ser titular indiscutible en este equipo. Al menos como yo lo veo. Repito, titular indiscutible. ¿Qué ha jugado malos partidos? Claro, como todos. ¿O no han jugado malos partidos Paulista, Soler, Wass o Maxi Gómez? De la única manera de la que Kang In se podía caer de este equipo es porque lo has puesto muchos partidos de titular, le has dado toda la confianza y él no ha respondido porque no ha querido o no ha podido. Y eso no ha pasado.

Kang In se ha caído del equipo sin que sepamos bien los motivos, y por lo tanto si de repente vuelve a ser titular y hace lo que hizo ayer, que es básicamente ganar el partido, me veo obligado a preguntarle al entrenador por qué no ha jugado más. Y si el chaval se ha creído Messi sin serlo, es trabajo del entrenador bajarlo al suelo. Si ha habido entrenamientos que ha hecho esto o lo otro, es trabajo del entrenador enderezarlo. No sé si Kang In se ha creído Messi o si ha entrenado bien, mal o regular, lo que sé es que el entrenador del Valencia CF no le ha dado confianza y hasta me atrevo a decir que no ha tenido demasiado interés 'manejar' al jugador. Y me temo que algo similar está sucediendo con Maxi. No disculpo al uruguayo, le pido al entrenador que baje al barro, que los futbolistas con hambre son así, no todos pueden tener el talante noble de tipos como Soler o Gayà, que son unos benditos. En un equipo de fútbol hay de todo y un entrenador tiene que saber sacarle jugo a todos. ¿Alguien cree que tipos como Cañizares o el Kily eran fáciles de llevar? Pero el entrenador tenía que torear con ellos porque eran importantes para el equipo. Mendilibar sobre Orellana: "Es un ratón verde colorado. No sabes cómo pillarle. Si tiene el día malo es un cabroncete. Le tienes que entender porque si no te puede mandar a tomar por saco y le pierdes y entonces es peor porque le pierdes. Nos da mucho". Más claro agua. Pues bien, Kang In se quiere del Valencia CF porque no juega...