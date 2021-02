La traición de Peter Lim al Valencia CF

A estas alturas ya no me sale quejarme de que el Getafe salió al terreno de juego a jugar al límite del reglamento y a parar a Kang In por lo civil y por lo criminal para que no metiera un buen pase entre líneas o lograra darle continuidad al juego cuando el equipo intentaba desplegarse. ¿Qué esperaban Javi Gracia y sus jugadores? Lo voy a decir sin querer ser muy faltón pero es que si no lo digo reviento. El Valencia CF fue en Getafe un equipo pardillo. Y dice la Academia de la Lengua Española que un pardillo, además de un pájaro cantor, «es una persona Incauta, que se deja estafar fácilmente». Pues eso es el Valencia CF, un equipo al que es fácil engañar. En Getafe fue hasta cómico ver que ya con un jugador menos por la expulsión pardilla de Diakhaby y con 1-0 en el marcador, al equipo de Javi Gracia le entraron las ganas de tener el balón, querer jugarlo y tratar de dominar al rival. Con once lo que hacía es imitarlo. Pardillada del entrenador. ¿Pero esperaba Javi Gracia que sus jugadores mordieran como los de Bordalás?



Cuestión de voluntad

Más allá de que los jugadores sean blanditos y bisoños para la batalla que preparó Bordalás, y más allá de que Javi Gracia transmita menos ilusión que un botijo, los grandes responsables de lo que está sucediendo son, evidentemente, el máximo accionista y el presidente. Estamos ante dos tipos que no asumen como propia la presión de tener que hacer un equipo competitivo y con ello no se dan cuenta de la traición que están haciendo al Valencia CF como institución. Que sí, que el señor Lim es el máximo accionista y todo eso, que lo tengo claro, pero no es el máximo accionista de una ferretería que en tiempos de crisis opta por una política de contención, es el máximo accionista del Valencia CF y eso obliga a hacer un buen equipo, o al menos, un equipo que no se acobarde y aspire a ganar. El proyecto de esta temporada, como el equipo, es pardillo.



Javi Gracia y Bordalás



Javi Gracia no lo dirá jamás en público pero en privado ya ha dicho que los tres fichajes que ha hecho el Valencia CF no tienen nivel. En público no lo dice pero hace lo que hace, es decir, no los pone. En Getafe tras la expulsión de Diakhaby puso a Guillamón, y Cutrone y Oliva entraron en el minuto 81 después de que Maxi Gómez en la delantera, y Racic y Soler en el centro del campo, hicieran un partido más que flojo. La pregunta es si él tiene capacidad para conseguir que sus futbolistas tengan la actitud que tienen, por ejemplo los del Getafe. En definitiva, el Valencia CF tiene un propietario de cuyas intenciones nada sabemos, un entrenador triste y en equipo pardillo...

