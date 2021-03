Guedes, Maxi y Kang In son los tres mejores

Recuerdo hace unas semana que en Superdeporte TV, que se emite cada lunes a la tres del medio día en Levante TV, hablamos con Gonzalo de los Santos para que nos contara cosas sobre Christian Oliva. Dijo que no es un pivote defensivo, o que no solo es eso, dijo que es un futbolista que tiene motor en las piernas y es capaz de romper líneas con una arrancada. Y eso es lo que hizo precisamente ante el Villarreal. Le cayó un balón en la medular y se fue adelante sin miedo. Dicho esto, y teniendo en cuenta que ni Soler ni Racic pueden estar ante el Levante el viernes de la semana que viene por sanción, el uruguayo jugará, probablemente junto a Wass en el doble pivote. Será su oportunidad de demostrar que Gracia se ha equivocado al no darle ni una oportunidad.

Sacar rendimiento

Ves el gol de Guedes y explotas de alegría porque para eso se inventó el fútbol, para sufrir, disfrutar o saltar, pero al poco te enfadas porque es tan buen gol, que en sí mismo es la constatación de que si el portugués tuviera la actitud necesaria, sería titular en este Valencia jugando solo con una pierna. Que el primer responsable es el futbolista creo que no tiene debate pero quedarse en eso es simplificar demasiado las cosas. Una vez dijo Pedro Cortés si para que la estrella del equipo esté contenta el entrenador tiene que ir cada noche a hacerle la cena, pues que vaya cada noche a hacerle la cena, y que se la haga bien y el plato que más le guste al futbolista. El Valencia CF no puede permitirse estar toda la temporada coqueteando con el descenso y tener a Guedes de suplente sin que su entrenador lo haya intentado todo para recuperar al futbolista. Mi oficio de periodista me obliga a saber qué pasa en el Valencia CF y me alcanza para saber que si el técnico lo hubiese alineado de titular se habría ganado la animadversión de los pesos pesados del vestuario porque son los primeros que saben que el portugués no hace todo lo que puede o debería hacer, y tengo claro que la solución no es fácil, pero amigo, para eso está un entrenador. Su trabajo es sacar rendimiento a los futbolistas y tomar decisiones para que el equipo gane partidos. Y sobre todo, sacarle rendimiento a los mejores, y los mejores en este equipo son Guedes, Maxi y Kang In. No te digo nada y te lo digo todo.

Le falta colmillo

El Villarreal CF juega a fútbol mucho mejor que el Valencia CF y es mejor equipo, que lo dice la clasificación, pero no tiene colmillo. Es un equipo bonito de ver que para dar un paso adelante necesita algo de mala leche.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.