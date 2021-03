Señor Lim, el Valencia CF no es un capricho

Ha pasado el partido ante el Villarreal con su refrigerante victoria y con él los suficientes días como para hacer una mínima reflexión sobre la llegada de El Príncipe de Johor al Valencia CF. Llegada que, por otra parte, siguen negando en el club dependiendo a quién preguntes. Es terrible. Pero vayamos al tema. Cuando analizas con un poco de perspectiva da hasta pánico. Que Peter Lim es imprevisible lo sabemos de sobra porque ha dado demasiadas muestras de ello y no es necesario recordarlas, pero el giro que ha dado el sainete asusta. Evidentemente que, como a cualquier político, al señor Príncipe de Johor habrá que darle cuando llegue los cien días de rigor antes de juzgar si sabe o no sabe, pero el tema de fondo no es ese, no es el Príncipe de Johor en sí mismo ni sus capacidades o ambiciones, de las que no me permito dudar porque apenas sé de él, pero es obligado señalar que una cosa es ganar mucho en la liga de Malasia tirando de chequera y otra cosa hacer un proyecto ganador en la liga española. El tema de fondo es lo que para Peter Lim representa el Valencia CF. Eso es lo que da pánico primero y rabia después. Es duro asumir que el máximo accionista del Valencia CF un día se sienta con un amigo al que le gusta mucho el fútbol y que quiere expandir su imperio y le cede la gestión del club sea a cambio de lo que sea porque eso es casi lo de menos. Sé perfectamente que esto es precisamente a lo que se refería su hija cuando dijo algo así como que es nuestro y hacemos lo que queremos, o lo mismo que el tristemente famoso e igualmente insultante Propietario: Meriton Holdings, pero tiene un punto de desfachatez irrespetuosa que tira para atrás. Lo que nos está diciendo el señor Lim es que puede hacer con el Valencia CF lo que le da la gana y que los aficionados solo pueden ver, oír y callar. La ley le asiste, pero si en fútbol lo único que te asiste es la ley, significa que has fracasado. Y mucho señor Peter Lim. Mucho...

Lo del Mestalla...

El Mestalla se juega la vida hoy ante el Levante UD después de una temporada lamentable. Tan lamentable, que solo ha ganado un partido de liga precisamente ante el filial granota en la primera vuelta del campeonato. Está condenado a luchar por evitar el descenso lo cual es en sí mismo un fracaso para un proyecto que digan lo que digan, barato no es. Supongo que en el seno del club tendrán que hacer una reflexión al respecto. Empezando por Óscar Fernández que es el entrenador, y pasando por todos y cada uno de los responsables de la Academia que han confeccionado el equipo. El proyecto no está a la altura del Valencia CF. Por no hablar del proyecto de cantera de Meriton. En diez años la Liga...