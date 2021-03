El momento perfecto para reivindicarse como equipo

El partido de hoy en el Ciutat tiene todo el morbo del mundo. Si el Levante UD gana le mete cinco puntos de ventaja al Valencia CF y tiene en su mano conseguir la machada de terminar la temporada por delante. Algo histórico. Si el Valencia CF gana adelanta al Levante UD que, con la que está cayendo, es una manera de demostrar quién manda en la ciudad porque aún haciéndolo todo mal, los adelantan. El fútbol y la rivalidad tienen estas cosas.

Pero vayamos al partido, si alguno me suele leer sabrá que siempre digo que los arrebatos en el fútbol están bien y que son necesarios, pero que no sirven para un campeonato o una temporada, que ahí, al medio plazo, lo que cuenta es tener un buen plan como equipo de fútbol. Luego llega el día que te juegas evitar el descenso, la final de Copa contra el Barça o un derbi con el equipo vecino que se piensa que te va a trasquilar, y ahí sí, ahí es el momento del arrebato, o como dicen en mi pueblo «homes en cordes». Y eso espero que hagan los futbolistas del Valencia CF en el Ciutat, salir con alegría y ambición a por el partido. El fantasma del descenso y los nervios que generan han pasado a la historia. Por primera vez desde que empezó esta dura temporada pueden salir a disfrutar compitiendo. La victoria ante el Villarreal tuvo un punto tonificante sobre los futbolistas de Javi Gracia y no hay más que verles celebrar el gol de Guedes. Superada por tanto la 'resaca', toca salir a jugar a fútbol y a correr sin miedo. Ha llegado el momento en que los jugadores del Valencia CF se reivindiquen como futbolistas en particular, y como equipo en general. Y el derbi es el partido perfecto.