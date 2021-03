La ATE del Valencia CF... y el OTO

Alguien del entorno de José Enrique Granell Guillamón, que se hizo famoso entre el valencianismo durante el proceso de venta del Valencia CF porque entonces era el representante legal de Newcoval, ha estado hace unos días en la Conselleria de Economia pidiendo información sobre la ATE del nuevo estadio del club blanquinegro. Dicen que el plano de la ATE le pertenece, es decir, que tiene los derechos sobre él, y que por lo tanto le conviene que la ATE no caduque y que el Valencia CF tire para adelante con el asunto. Todo esto me genera algunas preguntas pero no concretamente referidas a Granell, si es que de verdad es el propietario del plano de la ATE. Si es así, oye, pues suyo es y por lo tanto lícito me parece que defienda sus derechos.

Mis preguntas van dirigidas en un sentido general. ¿No hay demasiada gente interesada en que la ATE no caduque y resulta que quien menos preocupado parece es el propio Valencia CF? Superada la tormenta y el cruce de declaraciones entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, tengo claro que el fondo de la cuestión es que cuando sea y como sea, las instituciones y el club han de ir de la mano para tratar de llevar el proyecto adelante. Evidentemente, es el Valencia CF quien ha de dar un primer paso de credibilidad en ese sentido. No hay debate en eso. De fondo tenemos la idea que sobrevuela por el entorno del Valencia CF desde hace unos meses según la cual si la ATE caduca el club entra en causa de disolución, algo que no es real, porque sus pérdidas ya están presupuestadas, es decir, asumidas. Por ello me asalta la curiosidad de saber hasta qué punto hay coincidencias entre aquellos a los que les conviene que la ATE siga adelante y aquellos que cacarean que sin ella el Valencia CF tiene que chapar la paraeta... Por no olvidar que hay quien ha presionado al Valencia CF para que venda las parcelas de Mestalla por debajo del precio de la hipoteca que tiene pendiente el propio Valencia CF y con ello... ¡que no caduque el ATE pero que el Valencia CF asuma las pérdidas! ¡Pero sobre todo que no caduque el ATE! ¿No les parecen demasiadas presiones?

En definitiva, ¿quién está desesperado porque el ATE vaya adelante? Ahí podemos encontrar una respuesta. Y aquí otra: Nótese que se habla más de que no se caduque el ATE que de acabar el estadio. ¿Será porque la ATE además del estadio nuevo contempla una zona comercial y no solo un estadio de fútbol? ¿Otra zona comercial? ¡Salvemos al pequeño comercio! ¿No hemos escarmentado en València con los pelotazos del pasado? PD: ¿En alguna de las asociaciones que han surgido en torno al Valencia en los últimos meses hay alguien vinculado al famoso fondo de inversión Cerberus? Baco tiene la respuesta.