El príncipe de Johor y Llorente

El ex presidente del Valencia CF, Manuel Llorente, tiene cien o cien mil canales y posibilidades para desmentir que se ha reunido con el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, pero no lo hace porque confía en que lo que hoy es NO mañana sea SI y porque admitirlo es confirmar que algo busca. Nada que objetar. Está en su derecho de preguntar si esto se vende y por cuánto. De su postura me gusta que lejos de intentar marear, se limita a hacer lo que considera que tiene que hacer. Hay un fondo de inversión que ha mostrado interés en comprar las parcelas de Mestalla y terminar el estadio, y ha contactado con una serie de personas en València, y él es una de ellas. También han contactado, por ejemplo, con alguien de la Asociación Valenciana de Empresarios, pero no se trata de empresarios reunidos, se trata de un fondo de inversión interesado en las parcelas del estadio de Mestalla y que ha pedido precio por el club.



Que se aclaren, por favor

Por otra parte, estaría bien que de una vez por todas Peter Lim despejara de la ecuación al desaparecido Tunku Ismail, el príncipe de Johor, porque ya estamos en marzo y a efectos de planificación deportiva, el Valencia CF ya está empezando a llegar tarde. El plan está claro, vender por valor de 31 millones y reforzar el equipo en todas las líneas con fichajes cuya inversión no sea desorbitada. El Valencia CF necesita pasar a la acción cuanto antes.



La plataforma de Torino a Mestalla

La Curva Nord anuncia que abandona la plataforma De Torino a Mestalla. Cuentan testigos presenciales que en la última reunión hubo discusión entre alguien de Libertad VCF y alguien de la Tertulia Torino, lo que no sé hasta qué punto es habitual, o una más. No tengo contexto para calibrar si la discusión es importante o no. Que en el seno de la plataforma haya debate es lo normal en todas las asambleas, pero la certeza de que la plataforma en cuestión, más allá de debates