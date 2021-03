¿Qué pedía Rafa Benítez a sus laterales?

He escrito alguna cosa últimamente sobre Correia. Básicamente que en una temporada muy dura para los futbolistas él ha crecido, y que por lo tanto para él es un como un máster. Estamos ante un jugador joven que está aprendiendo a superar adversidades en el peor de los escenarios y ese es un buen contexto para mejorar si uno tiene buena mentalidad. Y la tiene. Comete errores tácticos, pero no es un futbolista pasota y se le ve, generalmente, generoso en el esfuerzo.

Creo que estaremos de acuerdo todos en que este joven portugués será mejor futbolista en junio de 2021 de lo que era en septiembre de 2020, tan de acuerdo como estamos en que cuando el Valencia CF pagó doce millones de euros por él, no los valía. Ni seis valía. De Correia no quiero terminar pensando lo que después de mucho mirarlo con buenos ojos pienso de Diakhaby, y es que tiene buenas condiciones pero ya nos ha dicho reiteradamente que con 28 años y 300 partidos en primera división seguirá siendo capaz de cometer errores como el de Getafe. O los del Levante UD. Es un futbolista del que no te puedes fiar porque está jugando fantástico pero hace un error de bulto que te cuesta el partido. Y él hace demasiados. Admito que sobre Correia tengo esa sospecha pero la verdad es que está más en mi mente que en lo que él ha hecho como jugador. Dicho esto, me apetece recordar una situación de Rafa Benítez con el Valencia CF, concretamente con los laterales, para que se entienda mejor en qué tiene que mejorar Correia.

Benítez a sus laterales les decía con que no pase nadie por tu lado me conformo, eso tienes que hacer. Si luego subes alguna vez, y en una de esas generas peligro, pues mejor, pero por tu banda no debe pasar nadie. Con ese espíritu el Valencia CF de Benítez cuando hacía un gol solía ganar el partido. Con esto trato de decir que es la defensa lo que tiene que mejorar Correia. Tiene un físico para ser un gran defensa y aunque es bueno en ataque, jamás será Cancelo, Jordi Alba o, digo más, Dani Alves. Si eres Cancelo o Jordi Alba, puedes dejar que pasen jugadores por tu banda porque desequilibras arriba una y otra vez. Si no lo eres, tu primera misión como lateral es defender. De hecho, eso es lo que ha hecho de Gayà indiscutible en el Valencia CF e internacional con España, que atrás es seguro. Con el físico que tiene Correia, si logra ser seguro atrás, será un buen futbolista. Ahora es un jugador en el que ninguno hemos confiado y al que gracias a su trabajo, poco a poco todos empezamos a mirar con buenos ojos. De hecho, cuando Javi Gracia presumía hace poco de haber revalorizado activos, Correia era sin duda uno de ellos. Racic el otro, pero de Uros hablaremos otro día...

