¿Y ahora qué hacemos con Thierry Correia?

Hay dos futbolistas en el Valencia CF que nos están dando una lección a todos en general y no lo digo por nadie en particular. El primero es Thierry Correia. Evidentemente que no valía doce millones de euros cuando el Valencia CF los pagó, pero eso es una cosa y otra contar mentiras sobre él como que tiene una cadera más descompensada que el cerebro de quien lo dice y se lo cree, o, directamente, faltarle el respeto al propio futbolista. En esta ciudad ha habido momentos en que decir que Correia no es tan mal jugador como dice la corriente equivalía a ser linchado en la plaza pública. Como aprenda a defender, ahí hay futbolista de nivel. Y ojo que tiene buena cabeza, es decir, es un buen chico que está dispuesto a aprender. El otro es Álex Blanco. A menudo nos llenamos la boca hablando de compromiso y pasamos por alto al jugador que lo tiene. Sé perfectamente que Álex Blanco no tiene las condiciones, por ejemplo, de Guedes, pero es un canterano que trabaja y lo da todo. ¿Qué queremos, que solucionen los partidos los chavales? Están para sumar y él suma. En un partido se pueden ver detalles que dicen muchas cosas, y no hay más que ver la reacción de sus compañeros cuando fueron a abrazarle tras marcar el gol. Esas imágenes son la escenificación de un vestuario que le ha dicho "te lo mereces". Si sus compañeros le respetan, no seré yo quien diga que no lo merece.



Los nervios de Javi Gracia

La prueba definitiva de que Javi Gracia está de los nervios. Pregunta el compañero Paco Lloret: "Ha apurado mucho los cambios. ¿Por qué tanto?". Y esto responde: "Siempre me preguntáis lo mismo. Tú tienes tu opinión y yo la mía, soy el responsable de hacer los cambios y los hago cuando considero oportuno, creo que el equipo estaba bien y que tenía que continuar con ese equipo en el campo". El Valencia CF tiene un entrenador que se enfada cuando le hacen una pregunta de fútbol, es de locos. Pues nada, para la próxima rueda de prensa que le pregunten por la revolución neolítica o como diría Juanma Lillo, por los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún y que nos dé su opinión el hombre. O mejor, que diga el señor entrenador qué se puede preguntar y que no, pero que vaya con ojo, porque eso le obligaría a responder de verdad y no a describir el agua mientras el equipo se ahoga. Por otra parte, estoy muy de acuerdo en una cosa que ha dicho, si el Valencia CF hubiese sido más eficaz en el remate a gol, estaríamos hablando del mejor partido de la temporada. Sin duda. PD: ¿Ha pensado Javi Gracia que a lo mejor le preguntan siempre porqué tarda tanto en hacer los cambios porque tarda mucho en hacer los cambios?