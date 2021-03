¿Quién es la mano que mece la cuna en el Valencia CF?

He hablado con el gabinete de prensa de Eduard Navarro, uno de los empresarios que tiene la intención de comprarle el Valencia CF a Peter Lim. Las intenciones se han de valorar siempre como positivas y más si, como dije ayer, uno se juega su dinero y prestigio en ayudar al Valencia CF. Dice que no tiene mucho que decir pero que cuando tenga algo concreto sobre lo que informar del Valencia CF lo hará, lo sabrá el valencianismo. Oye, y me parece perfecto. Y añade que, efectivamente, Eduard Navarro es un financiero que tiene la capacidad de reunir el dinero suficiente como para hacerle una oferta a Peter Lim, pero que de momento no ha pasado de ahí, de hacer una valoración interna. Que no ha hablado con Peter Lim, que ni siquiera lo ha intentado, y que consecuentemente tampoco sabe si Lim quiere vender y por cuánto. ¿Hay algún problema con Eduard Navarro? Ninguno. Como periodista le llamas y te ofrece canales para que conozcas su versión y como valencianista está valorando ayudar al Valencia CF. De él puedo juzgar esto, sus intenciones, y por ello digo que más como él. Otro de los empresarios del que se ha dicho en público que está en la operación de 'empresarios valencianos reunidos que quieren comprar el Valencia CF' es Enrique Lucas. El lunes dijo en un comunicado: que en absoluto "está relacionado con una posible operación para comprar un paquete accionarial del Valencia CF" después de que su nombre saliera en los papeles. Por la noche, en una entrevista al programa 90 Minuts fue más allá: "En València lo sabemos todos: Lim no ha hecho el menor gesto en la dirección de que esté vendiendo el club. No hay un grupo de empresarios, no es cierto".

Y claro, yo me pregunto: ¿qué narices está pasando que hemos pasado de que estaba 'tot embastat' a que los protagonistas se desmarquen inmediatamente en público o digan que es todo una sana intención? ¿Quién ha puesto a los empresarios en el escaparate del que se quieren quitar porque se encuentran incómodos? Al margen de los aficionados y sus lógicos y respetuosos anhelos de cambios en el club, ¿quién tiene más prisa en que 'los empresarios valencianos que tienen la intención de comprar el Valencia CF' compren el Valencia CF que los propios 'empresarios valencianos que tienen la intención de comprar el Valencia CF'? Y quien sea que tiene tanta prisa, ¿es más valencianista que nadie o lo que pasa es que tiene más interés que nadie? ¿Y qué interés? ¿Quién tiene la capacidad de utilizar a tantos a su antojo? ¿Se dejan utilizar conscientemente o no son conscientes de que tal vez estén siendo utilizados? ¿Quién es la mano que mece la cuna en todo esto? Alguien se ha salido en plena curva.