¿Y cuándo dices que desaparece el Valencia CF?

Es compatible decir que si la ATE caduca el Valencia CF entra en causa de disolución y que si los políticos la modifican o prorrogan, y por lo tanto no caduca, hay que querellarse contra los políticos aunque por esa simple ecuación caduque la ATE y el Valencia CF pueda entrar en causa de disolución? Pues sí, parece que es compatible decir las dos cosas en un breve espacio de tiempo. No seré yo quien diga que eso no es valencianismo por mucho que explote en mis oídos y mi mente sea incapaz de digerirlo porque cada uno siente el valencianismo como le da la gana, aunque bien pensado, tal vez en estos días que nos toca vivir sea mejor utilizar el verbo padecer que sentir. Pues eso, que cada uno siente o padece el valencianismo como le da la gana que para eso estamos en democracia. Sea como sea, ya digo que no es mi reflexión favorita de la semana, por eso, partiendo de que el rechazo a Peter Lim y Meriton es muy personal y por lo tanto los límites son de cada cual, si tuviera que elegir una reflexión al respecto de la situación actual del Valencia CF y Peter Lim, sería esta de de Vicent Molins: «Que el valencianismo se divida a las primeras de cambio en su intento de crear un pseudogobierno valencianista en el exilio, es coherente. Porque -y generalmente se nos olvida- este Valencia no es consecuencia de Lim, sino que Lim es consecuencia de este Valencia». Brillante. La misma idea a mí me quedó bastante más chabacana: «La consecuencia es que lamentablemente para todos, de la oposición a Lim apenas nada queda y digo con esto con la esperanza de que cuando se levante, porque se tiene que levantar, lo haga con el espíritu del forneret, hacer una oposición inteligente a Peter Lim, porque la puñetera realidad es que entre todos hemos hecho el ridículo. Aunque no puedo evitar pensar que en el fondo hemos sido tremendamente fieles a nosotros mismos: ruido. Pura pólvora».

Buena decisión de la Valenciana

La Federación Valenciana de Fútbol ha tomado una decisión que puede parecer extraña pero es que estamos en momentos tremendamente extraños. Las competiciones de fútbol base y amateur terminarán sin que se disputen todos los encuentros de liga previstos inicialmente. El motivo principal es que los niños no tengan que jugar hasta seis partidos entre semana, con, por ejemplo un toque de queda de por medio. Me parece coherente y lo fundamento en una pregunta: en pleno Covid la final de la Champions se juega sin público, ¿y las competiciones de fútbol 8 y el amateur no puden terminar antes de lo previsto inicialmente? Como diría Santi Camacho, son días extraños para todos... ¡Si hasta yo he teletrabajado!