La diferencia entre Baraja y Parejo

Hacía ya unos cuantos años que Rubén Baraja había dejado de ser futbolista del Valencia CF y me llamó un día. Carlos, he visto lo que has dicho en tu programa de Levante TV y no es cierto, eso no es así. Lo que has dicho me perjudica. Lo que él entendió no era lo que yo quise decir, y seguramente fue que me expliqué mal, pero el asunto está en que se tomó la molestia de llamarme porque no le gustaba que se manchara en público su valencianismo. Le molestaba. Me hizo pensar por dos cosas. La primera porque tomé dimensión del papel del periodista y la responsabilidad que conlleva, algo que conviene te pase de vez en cuando para tener siempre los pies en el suelo, que el oficio anda lleno de iluminados paseantes por las nubes. La segunda fue porque me impactó que Baraja cuidara ese aspecto hasta el punto de llamarme por teléfono. No lo había hecho jamás hasta entonces y no lo ha vuelto a hacer, lo cual prueba lo importante que es para él que alguien ponga en duda su valencianismo, si bien no he vuelto a meter la pata en ese aspecto. De fondo, eso sí, queda la intención de Baraja que se puede resumir en que para él el Valencia CF está por encima de muchas cosas, de tantas, que no hay más que hacer un poco de memoria para constatar que desde que dejó el club no ha dicho ni una mala palabra sobre él ni sobre ninguno de sus dirigentes. Es su elección y no permite que nadie hable por él porque su valencianismo está fuera de toda duda.

Repito la idea anterior porque es vital, desde que se fue del Valencia CF no ha dicho una mala palabra, ni del club ni de ninguno de sus dirigentes. Y lo siento mucho pero no puedo evitar pensar en Dani Parejo. Cada vez que habla deja una perla y soy perfectamente consciente de que criticar a los dirigentes del Valencia CF no es criticar al Valencia CF, pero eso es tan evidente como que la postura de Dani no es la de Rubén. Y ambos tuvieron salidas extrañas del Valencia CF. El Pipo se enteró por la prensa de que no renovaba y el club no le hizo homenaje alguno en su despedida. Fue la afición quien se rindió a sus pies en Mestalla el día en que todos sabíamos que era su último partido con la camiseta del murciélago con un adiós sincero por su espontaneidad. Uno de esos días en que Mestalla se convierte en el mejor estadio del mundo porque es pura emoción y en los que la afición del Valencia CF te lo da todo porque sabe que todo has dado. En ese sentido, pocas aficionas más generosas que el valencianismo. Baraja entendió bien pronto que el Valencia CF, y sobre todo el valencianismo, están por encima de todas las cosas, Parejo sigue en su particular paseo por las nubes. Eso sí, Dani no es venenoso, dice lo que piensa sin más. A lo mejor es eso...